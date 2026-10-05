Ρουμανία: Δύο νεκροί έπειτα από πυρκαγιά σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα – Διασώθηκαν 11 άτομα – ΒΙΝΤΕΟ

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Δύο μέλη του πληρώματος εμπορικού πλοίου έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σκάφος και 11 άλλοι άνθρωποι διασώθηκαν, όπως ανακοίνωσε το ρουμανικό υπουργείο Εσωτερικών, διευκρινίζοντας ότι η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι η ρουμανική ακτοφυλακή είχε ενημερωθεί από το επιχειρησιακό κέντρο της Κωνστάντζας, στη Μαύρη Θάλασσα, γύρω στις 11.00 (τοπική ώρα, 13.00 ώρα Ελλάδας) για πυρκαγιά σε εμπορικό σκάφος στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ρουμανίας, σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών χιλιομέτρων νοτίως του Σφίντου Γκεόργκε.

Σε ερώτηση για το εάν το περιστατικό οφείλεται σε πιθανό πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone), το υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε άμεσα, επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι η Αρχή Ναυτιλίας της χώρας ανακοίνωσε πως το περιστατικό αφορά πυρκαγιά στο πλοίο Royad Mammadov.

Οι αρχές δεν έδωσαν πληροφορίες για την αιτία της πυρκαγιάς και εκπρόσωπος της ρουμανικής Αρχής Ναυτιλίας δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να δώσει άλλες πληροφορίες.

Ρουμανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το πλοίο είναι τουρκικό και μετέφερε σιτηρά. Το περιστατικό συνέβη κοντά σε πετρελαϊκή πλατφόρμα την οποία διαχειρίζεται η ρουμανική ενεργειακή εταιρία OMV Petrom, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Το πλοίο, με σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, είχε προορισμό την Ραβένα της Ιταλίας και το τελευταία λιμάνι στο οποίο έδεσε ήταν το Ισμαήλ, στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον ιστότοπο VesselFinder.com.

Η Ρουμανία, κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, μοιράζεται χερσαία σύνορα 614 χιλιομέτρων με την Ουκρανία. Από την έναρξη του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας πριν από τέσσερα και πλέον χρόνια, έχει δει ρωσικά drones να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της καθώς και νάρκες να επιπλέουν στη Μαύρη Θάλασσα, εκεί που βρίσκονται σημαντικές εμπορικές και ενεργειακές διαδρομές.