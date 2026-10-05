«Λαβράκια» από τους ελέγχους στα Πόθεν Έσχες: Έκρυψαν πάνω από 14 εκατ. ευρώ – Οι λευκές δηλώσεις και οι ανακρίβειες

Σχεδόν 15 εκατ. ευρώ «ξέχασαν» να δηλώσουν υπόχρεοι υποβολής περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) κατά την πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με τους ελέγχους της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, «κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα από την εκτέλεση εξειδικευμένων, εντατικών και, κατά περίπτωση, ενδεδειγμένων ελεγκτικών ενεργειών, που αφορούσαν σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) της περιόδου 2021-2025, διαπίστωσε εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων, καθώς και μη υποβολής αυτών».

Συγκεκριμένα, βάσει των σημαντικότερων περιπτώσεων αυτών, σε ό,τι αφορά στις ανακριβείς δηλώσεις, διαπιστώθηκε ότι δηλώθηκαν λιγότερα εισοδήματα από τα πραγματικά, με το αποκρυβέν ποσό να υπερβαίνει συνολικά το 1.500.000 €, ενώ σε αυτές που αφορούν σε κενές (λευκές) δηλώσεις, διαπιστώθηκε αποκρυβείσα περιουσία συνολικής αξίας άνω των 11.000.000 €.

Επίσης, στις περιπτώσεις που δεν υποβλήθηκε σχετική δήλωση, το συνολικό ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας, πάντα στις σημαντικότερες περιπτώσεις, ξεπέρασε κατά πολύ το 1.800.000 €.

«Το σύνολο των παραπάνω υποθέσεων παραπέμφθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της Χώρας, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα για τη διαβίβαση του, κατά περίπτωση, πορίσματος ελέγχου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προς καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών» καταλήγει η ανακοίνωση της ΑΚΝΕΕΔ.