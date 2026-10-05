Κρήτη: Αύριο ανακοινώνεται η 1η δέσμη μέτρων για τους πληγέντες – Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πλειστηριασμών – Σταδιακή υποχώρηση των νερών στο φαράγγι της Σαμαριάς

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων, με αντικείμενο την πρώτη αποτίμηση των εκτεταμένων καταστροφών από τη σφοδρή κακοκαιρία και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών για τη στήριξη των πληγέντων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης, μαζί με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αύριο ανακοινώνεται η πρώτη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες – Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πλειστηριασμών

Αύριο, Τρίτη (6/10), στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η κυβερνητική επιτροπή, προκειμένου να ανακοινωθεί η πρώτη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με την ΕΡΤ, περιλαμβάνονται η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και η αναστολή των πλειστηριασμών για όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Παράλληλα, εντός 15 ημερών η Περιφέρεια Κρήτης και οι Δήμοι θα συγκεντρώσουν και θα αποστείλουν τα αιτήματα για άμεσες χρηματοδοτήσεις, προκειμένου να διατεθούν πόροι για την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν ζημιές.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα οι Δήμοι θα συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ζημιές σε κατοικίες και την απώλεια οικοσκευής, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της πρώτης αρωγής. Στόχος είναι τα χρήματα να καταβληθούν μέσα σε περίπου 10 ημέρες από την αποστολή των δικαιολογητικών.

Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές

Το κυβερνητικό κλιμάκιο συνεχίζει τις αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Επόμενος σταθμός είναι το Οροπέδιο Λασιθίου, όπου η καταστροφή στην αγροτική παραγωγή είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιεράπετρα και στην περιοχή των Θερμών, ενώ αργότερα θα βρεθεί στα Ζωνιανά και στον Δήμο Μυλοποτάμου.

Στον Μυλοπόταμο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στις μεγάλες απώλειες ζωικού κεφαλαίου, καθώς κτηνοτρόφοι βρίσκουν νεκρά ζώα στα ορεινά. Όπως μεταδίδει ο ρεπόρτερ, αρκετοί δεν είχαν προλάβει να μεταφέρουν τα κοπάδια τους στις πεδινές περιοχές πριν από την εκδήλωση των ακραίων φαινομένων.

Καταστροφή στις καλλιέργειες του Λασιθίου

Στο Οροπέδιο Λασιθίου η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες έπεσε ποσότητα βροχής που αντιστοιχεί σε βροχοπτώσεις ενός ή και περισσότερων ετών, με αποτέλεσμα το έδαφος να μην μπορεί πλέον να απορροφήσει το νερό.

Παράλληλα, νερά συνεχίζουν να κατεβαίνουν από τις ορεινές περιοχές προς το Οροπέδιο και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα χρειαστούν αρκετές ημέρες μέχρι να υποχωρήσουν, ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να προσεγγίσουν τις καλλιέργειές τους.

Η καταστροφή στην αγροτική παραγωγή είναι τεράστια. Υπολογίζεται ότι έχει καταστραφεί περίπου το 80% της παραγωγής πατάτας, η οποία επρόκειτο να συγκομιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ οι ζημιές στα κηπευτικά ανέρχονται περίπου στο 50%.

Παράλληλα, έχουν καταστραφεί αγροτικά μηχανήματα και εξοπλισμός, ενώ σε πολλές περιοχές η αγροτική οδοποιία έχει ουσιαστικά διαλυθεί από τους τεράστιους όγκους νερού και τα φερτά υλικά.

Η καταστροφή της αγροτικής οδοποιίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τους παραγωγούς, καθώς χωρίς δρόμους δεν μπορούν ούτε να προσεγγίσουν τις εκτάσεις τους για να διαπιστώσουν το μέγεθος των ζημιών ούτε να ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης.

Μεγάλες απώλειες και στην κτηνοτροφία

Στον ορεινό Μυλοπόταμο, εκτός από τις ζημιές στις υποδομές, μεγάλες είναι οι απώλειες για τους κτηνοτρόφους, με ζώα να έχουν παρασυρθεί και να έχουν πνιγεί.

Οι καταστροφές, πάντως, εκτείνονται και σε άλλες περιοχές του νησιού. Στον Προφήτη Ηλία καταγράφηκαν ζημιές σε αμπελώνες, ενώ χάθηκαν επίσης ζώα, όπως κουνέλια και κότες. Σε πολλές περιοχές έχουν καταστραφεί δίχτυα και άλλες εγκαταστάσεις, την ώρα που τα προβλήματα στην αγροτική οδοποιία εξακολουθούν να εμποδίζουν την πρόσβαση των παραγωγών στις περιουσίες τους.

Η αποκατάσταση των δρόμων αναδεικνύεται έτσι σε κρίσιμο κρίκο για την επόμενη ημέρα, καθώς από την πρόσβαση στις καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές μονάδες θα εξαρτηθεί και η δυνατότητα καταγραφής των ζημιών αλλά και η έναρξη των εργασιών αποκατάστασης.

Οι αυτοψίες του κυβερνητικού κλιμακίου συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές, ενώ η αυριανή συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής αναμένεται να εξειδικεύσει τα πρώτα μέτρα οικονομικής ανακούφισης για τους πληγέντες και τη διαδικασία για την άμεση χρηματοδότηση των Δήμων και των υποδομών που υπέστησαν ζημιές.

Σταδιακή υποχώρηση των νερών στο φαράγγι της Σαμαριάς

Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα νερά στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς από το πρωί της Δευτέρας οι βροχοπτώσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά και ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση.

Οι οκτώ άνθρωποι που παραμένουν μέσα στο φαράγγι, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό, είναι καλά στην υγεία τους και διαθέτουν τρόφιμα και τα απαραίτητα για την παραμονή τους έως την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο συντονισμού και διαχείρισης του φαραγγιού από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, Μιχάλη Τσαλίκη, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονται στο σημείο είναι έμπειροι και γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Αύριο το απόγευμα αναμένεται νέα εκτίμηση, εφόσον συνεχιστεί η βελτίωση του καιρού και υποχωρήσει περαιτέρω η στάθμη του νερού, ώστε να οργανωθεί με ασφάλεια η αποχώρησή τους, πιθανότατα την Τετάρτη.