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Συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης (18/11) από άνδρες του «ελληνικού FBI» στα Καλύβια Αττικής, ένας 39χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στην κατοχή του βρέθηκαν πολεμικό τυφέκιο τύπου «Καλάσνικοφ», πιστόλια, 144 φυσίγγια, 200 χρυσές λίρες και 151.890 ευρώ. Επίσης σε έρευνες στα σπίτια του εντοπίστηκαν άδεια οδήγησης των Αρχών της Τσεχίας και διαβατήριο των Αρχών του Βελγίου, τα οποία έφεραν την ίδια φωτογραφία, αλλά διαφορετικά στοιχεία κατόχου. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, στη φωτογραφία απεικονιζόταν ένας 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο στην Κρήτη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία της Interpol Σερβίας.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει για ομοειδή και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ο 39χρονος κατελήφθη να κατέχει σε οικίες καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών: