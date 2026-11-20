Από σήμερα τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές στο πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων Airbnb μπορούν να καθορίζουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών. Η πλατφόρμα της εταιρείας περιορίζει τις απαιτήσεις αναφορικά με την καθαριότητα και τις εργασίες πριν από την αναχώρηση.

Η νέα πολιτική αφορά, μεταξύ άλλων, στο πλύσιμο των πιάτων, την αφαίρεση των σεντονιών από τα κρεβάτια, τη μεταφορά των απορριμμάτων και τη χρήση του κλιματισμού.

Ταυτόχρονα, η Airbnb τροποποιεί τους κανόνες των καταλυμάτων σε επτά βασικές κατηγορίες και επιχειρεί να καταστήσει πιο σαφές τις υποχρεώσεις των επισκεπτών πριν κάνουν την κράτησή τους. Ακόμη η εταιρεία αναφέρει πως οι εν λόγω απαιτήσεις μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά την εμπειρία διαμονής και να αποθαρρύνουν τους ταξιδιώτες από κρατήσεις που θα κάνουν στο μέλλον.

Πιάτα, σεντόνια και σκουπίδια: Τι ισχύει

Η Airbnb αναφέρει παραδείγματα με τις υποχρεώσεις που μπορεί να έχουν οι επισκέπτες. Αναλυτικά:

Οι ιδιοκτήτες έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους επισκέπτες να τοποθετούν τα χρησιμοποιημένα πιάτα στον νεροχύτη. Ωστόσο δεν θεωρείται εύλογο να απαιτούν να τα πλένουν και να τα τοποθετούν ξανά στα ντουλάπια.

στον νεροχύτη. Ωστόσο δεν θεωρείται εύλογο να απαιτούν να τα πλένουν και να τα τοποθετούν ξανά στα ντουλάπια. Μπορεί να ζητηθεί να συγκεντρώνονται οι χρησιμοποιημένες πετσέτες σε ένα σημείο. Ωστόσο, οι επισκέπτες δεν θα είναι υποχρεωμένοι να μαζεύουν τα σεντόνια από τα κρεβάτια ή να βάζουν πλυντήριο πριν εγκαταλείψουν το κατάλυμα.

σε ένα σημείο. Ωστόσο, οι επισκέπτες δεν θα είναι υποχρεωμένοι να μαζεύουν τα σεντόνια από τα κρεβάτια ή να βάζουν πλυντήριο πριν εγκαταλείψουν το κατάλυμα. Οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων μπορεί να ζητήσουν από τους επισκέπτες να διαχωρίσουν τα σκουπίδια από τα ανακυκλώσιμα υλικά και να τα τοποθετήσουν στους εσωτερικούς κάδους που προβλέπονται. Δεν θεωρείται, όμως, εύλογο να υποχρεώνονται να μεταφέρουν τα απορρίμματα σε απομακρυσμένο σημείο εκτός του καταλύματος.

και να τα τοποθετήσουν στους εσωτερικούς κάδους που προβλέπονται. Δεν θεωρείται, όμως, εύλογο να υποχρεώνονται να μεταφέρουν τα απορρίμματα σε απομακρυσμένο σημείο εκτός του καταλύματος. Ο ιδιοκτήτης καταλύματος μπορεί να ζητήσει από τον πελάτη να κλείσει τον κλιματισμό κατά την αναχώρηση. Δεν μπορεί, όμως να απαιτήσει να αποφευχθεί η χρήση μιας παροχής που διαφημίζεται ως διαθέσιμη.

Τι ισχύει για τους βασικούς κανόνες που θα ορίζουν οι ιδιοκτήτες

Μαζί με τους περιορισμούς στις απαιτήσεις καθαριότητας, η Airbnb συλλέγει τους βασικούς κανόνες των καταλυμάτων σε 7 κατηγορίες.

Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ορίζουν: