Άδειο το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη – Τι λέει στο enikos.gr o δικηγόρος της οικογένειας

Άδειο ήταν το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο ανοίχτηκε σήμερα Τρίτη (6/10) στο ΑΤ Κυψέλης, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπο Λυκούδη.

Της Ισμήνης Λέντζου

«Επιβεβαιώθηκε ότι ήταν απολύτως άδειο το χρηματοκιβώτιο που είχε κατασχεθεί από την ΕΛΑΣ, από το σπίτι του τραγουδιστή στην Βούλα . Κανένα έγγραφο, κανένα αντικείμενο δεν βρέθηκε μέσα σε αυτό», δήλωσε στο enikos.gr ο δικηγόρος και προσωπικός φίλος του εκλιπόντος μετά το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου.

Περιττή δικονομική πράξη αλλά συμφωνήσαμε να γίνει για να σταματήσει η παραφιλολογία

«Είχα πει ότι είναι μια περιττή δικονομική πράξη, αλλά παρόλα αυτά δεν διαφωνήσαμε προκειμένου να ανοιχτεί και να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί σχετικά με το τι περιέχει αυτό το χρηματοκιβώτιο», είπε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη μετά το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου.

Τα επόμενα νομικά βήματα της οικογένειας του τραγουδιστή

Όσον αφορά στα επόμενα νομικά βήματα που θα κάνει η οικογένεια, ο κύριος Λυκούδης τόνισε ότι «αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών καθώς πιστεύουμε ότι θα διευρυνθεί το κατηγορητήριο.

Πέρα από αυτό, αναμένουμε στο σύνολό τους τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για να βρούμε την απόλυτη αλήθεια».

Υπενθυμίζεται ότι ο ανακριτής είχε ζητήσει την άρση απορρήτου για 6 κινητά: του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο γιατρών, δύο γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας, ενώ ερευνώνται επίσης σκληρός δίσκος και USB.

Το χρονικό διάστημα που ερευνάται είναι από τις 11 Ιουλίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή μέχρι την επομένη μέρα του θανάτου του τραγουδιστή.

Από την έρευνα στα ψηφιακά μέσα ανακτήθηκαν διαγραμμένα αρχεία, τα οποία έχουν παραδοθεί στον ανακριτή.

Η πλασμαφαίρεση με μέθη που έκανε η γιατρός στην κόρη της

Στο μεταξύ σε μήνυμα που είχαν ανταλλάξει οι εργαζόμενες του ιατρείου της Καρνεάδου αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, πως η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να είχε κάνει πλασμαφαίρεση με μέθη, στην κόρη της.

Το μήνυμα στο Viber για την μέθη στην κόρη των γιατρών

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το Star, από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, έχει προκύψει ένα μήνυμα των εργαζομένων του ιατρείου, σε ομαδική συνομιλία στο Viber, όπου φέρονται να γράφουν πως η κατηγορούμενη γιατρός δεν έκανε μόνο πλασμαφαίρεση στην κόρη της, αλλά και μέθη.

Το μήνυμα αυτό εστάλη στις 26 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης βρεθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και καταρρεύσει κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Ρήξη μεταξύ των κατηγορούμενων γιατρών

Πληροφορίες αναφέρουν ότι με φόντο τις νέες αποκαλύψεις, μεγαλώνει η απόσταση στην υπερασπιστική γραμμή που ακολουθούν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί.

Σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πως υπάρχει ρήξη μεταξύ του ζευγαριού των γιατρών και μάλιστα από το περιβάλλον του 56χρονου κάνουν λόγο για αποστασιοποίηση από την σύζυγό του μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με αναζητήσεις που φέρεται να έχει κάνει η σύζυγός του σε σχέση με τις ουσίες που αφορούν στη μέθη.

Δεκτό το αίτημα του γιατρού για κατάθεση τριών νέων μαρτύρων, ανάμεσά τους και η κόρη του ζευγαριού

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ο ανακριτής έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης του γιατρού να καταθέσουν ως μάρτυρες τρία πρόσωπα, που μέχρι στιγμής δεν είχαν κληθεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για την κόρη του ζευγαριού των προφυλακισμένων γιατρών, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, όταν κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μία εργαζόμενη στο δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού στην Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι, αλλά και έναν ασθενή, πελάτη του προφυλακισμένου γιατρού, που, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο τον εξέτασε πριν από τις 3 το μεσημέρι της μοιραίας ημέρας και πριν η κάμερα τον καταγράψει να βρίσκεται σε εστιατόριο του Κολωνακίου και να αναχωρεί στη συνέχεια με κατεύθυνση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.