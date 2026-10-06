Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του brent – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τη βενζίνη και το diesel στην Ελλάδα

Πάνω από τα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι κινείται η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (brent), τη στιγμή που οι σταθερές εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή συνέβαλαν στον περιορισμό των ανησυχιών για τον εφοδιασμό, ωστόσο, η κατάσταση στην περιοχή του Κόλπου εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετικά ρευστή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το investing.com, σήμερα στις 8.04 π.μ. ώρα Ελλάδας η τιμή του αργού διαμορφώνεται στα 100,84 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας μια αύξηση της τάξεως του 0,52% από 100,3 δολάρια το βαρέλι που ήταν στο άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Επίσης επισημαίνεται πως, χθες η τιμή του brent έκλεισε στα 100,32 δολάρια το βαρέλι και για σήμερα το υψηλό της ημέρας προβλέπεται να είναι στα 100,99 δολάρια το βαρέλι και το χαμηλό στα 99,68 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα, το https://timesofindia.indiatimes.com/ ανέφερε πως, η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent κινούνταν στα 100,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό τύπου WTI βρισκόταν στα 89,60 δολάρια.

Οι Χούθι

Υπενθυμίζεται πως, οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένων του Διεθνούς Αεροδρομίου «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ, ενός διυλιστηρίου της Aramco στο Ράμπιγκ και του αεροδρομίου της Άμπχα για διάφορους στόχους.

Από την πλευρά της η Σαουδική Αραβία δεν επιβεβαίωσε άμεσα ότι έγινε αυτό. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν λόγω του ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν ήταν σε αδιέξοδο, ενώ η σύγκρουση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των δυνάμεων των Χούθι εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό από τη Σαουδική Αραβία.

Η προσφορά

Και μετά την λήξη της κρίσης, αναμένεται να υπάρξουν ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου.

Μάλιστα στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας ανέφεραν χθες σε συνέδριο στο Λονδίνο, μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να επιλυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις θαλάσσιες μεταφορές, οι δραστικές περικοπές στην παραγωγή των διυλιστηρίων και η άντληση αποθεμάτων. Και λόγω αυτών των παραγόντων οι τιμές του πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και μετά τη λήξη του 2026.

Το μείζον πρόβλημα από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν (δηλαδή από τα τέλη Φεβρουαρίου) είναι τα Στενά του Ορμούζ.

Την περίοδο εκείνη, το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά τη θαλάσσια οδό και εμπόδισε τις εξαγωγές μέσω αυτού του κρίσιμου διαύλου ναυσιπλοΐας. Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω από επιθέσεις που σημειώθηκαν σε υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες παρεμπόδισαν την παραγωγή και επηρέασαν τις εξαγωγές αργού πετρελαίου και διυλισμένων καυσίμων.

Τι λένε οι ειδικοί

Για τον πόλεμο μίλησαν ειδικοί στο https://timesofindia.indiatimes.com/.

«Θεωρώ ότι και το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους η κατάσταση θα είναι χαοτική. Αυτό ενδεχομένως να διαρκέσει και μέχρι το 2027» είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Petronas, Tengku Muhammad Taufik.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Amin Nasser, δήλωσε ότι μπορεί να χρειαστούν έως και 2 χρόνια για να αποκατασταθούν τα παγκόσμια αποθέματα του πετρελαίου, τα οποία αντλήθηκαν ως μέτρο έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, στο Energy Intelligence Forum στο Λονδίνο —στην πρώτη του ομιλία σε συνέδριο από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν— ο Nasser επισήμανε ότι, η διαδικασία για την αναπλήρωση των αποθεμάτων του πετρελαίου είναι χρονοβόρα, μετά την ποσότητα που αντλήθηκε από τις χώρες.

«Οι πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου [αργού και διυλισμένα προϊόντα] θα ενταθούν, μέχρι να ανοίξουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Η πραγματικότητα είναι σκληρή» σημείωσε.

Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, η αναπλήρωση των αποθεμάτων συγχρόνως με την κάλυψη της ζήτησης ενδέχεται να διαρκέσει έως και 2 χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Nasser τόνισε ότι έχουν χαθεί 3 δισεκατομμύρια βαρέλια από την έναρξη του πολέμου, ενώ 1 δισεκατομμύριο βαρέλια έχουν αντληθεί από τα παγκόσμια αποθέματα. Η αναφορά στον αργό και στα διυλισμένα προϊόντα αφορούν τόσο το μη επεξεργασμένο αργό πετρέλαιο όσο και το ντίζελ και τα καύσιμα αεροσκαφών.

Η ζήτηση

Η διαταραχή στον εφοδιασμό του πετρελαίου θα μπορούσε εξίσου να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα για την ανάκαμψη της παγκόσμιας ζήτησης του. Ο Ryan Lance, Εκτελεστικός Πρόεδρος της ConocoPhillips, δήλωσε ότι η ζήτηση μπορεί να χρειαστεί χρόνο έως το 2028 ή το 2029 για να ανακάμψει από τη φετινή πτώση, αν και αναμένει ότι θα αυξηθεί μετά.

Ο Lance ανέφερε ότι το κατώτατο όριο τιμής για το αμερικανικό αργό αναφοράς WTI θα ανέλθει περίπου στα 70 δολάρια το βαρέλι και το μέσο εύρος του θα είναι από 65 δολάρια το βαρέλι έως και 70 δολάρια το βαρέλι.

Η παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 14 με 14,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως εάν οι τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, δήλωσε ο ίδιος, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τι εννοούσε με τον όρο «υψηλές τιμές».

Σημειώνεται δε πως οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για το αργό Brent κινούνταν τη Δευτέρα λίγο πάνω από τα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι, ενώ το WTI κυμαινόταν κοντά στα 90 δολάρια.

Ουσιαστικά και οι δύο αυτοί οι δείκτες παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι traders στάθμιζαν την αύξηση των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή έναντι του διαρκούς κινδύνου διαταραχών στον εφοδιασμό.

Καύσιμα: Tι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία για τιμές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης

Αξίζει να σημειωθεί πως, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως στη χώρα μας, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης βρίσκεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ οι τιμές σε αρκετά νησιά κινούνται σε ακόμη πιο υψηλά επίπεδα.

Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης επισημαίνεται πως, η τιμή ανέρχεται περίπου στα 2,18 ευρώ το λίτρο. Αυτό έχει επηρεαστεί και από την έξτρα επιδότηση των 5 λεπτών.

Στην Αττική, πάντως, υπάρχουν πρατήρια όπου το πετρέλαιο κίνησης πωλείται χαμηλότερα, ακόμη και στα 2,13-2,14 ευρώ το λίτρο, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις η τιμή υποχωρεί κάτω από τα 2,10 ευρώ.