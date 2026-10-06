Τουρνάς από τα «λαβωμένα» από την κακοκαιρία Ζωνιανά: Να καταγραφούν οι ζημιές και να ξαναβρεί ο τόπος τους ρυθμούς του

Στα «λαβωμένα» από την κακοκαιρία Ζωνιανά, βρέθηκε σήμερα για αυτοψία ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη να καταγραφούν οι ζημιές και να προχωρήσουν γρήγορα οι αποκαταστάσεις, ώστε οι κάτοικοι να επιστρέψουν στην καθημερινότητα και στην εργασία τους.

Μαζί του βρίσκεται ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο συνοδεύουν ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος και στελέχη της Πυροσβεστικής. Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης ενημερώνονται επί τόπου για το μέγεθος των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στην Κρήτη και τις άμεσες ανάγκες του χωριού.

Αναφερόμενος στα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη από την προηγούμενη Τετάρτη, με ιδιαίτερη ένταση στον Μυλοπόταμο, ο κ. Τουρνάς περιέγραψε μεγάλες ζημιές στην αγροτική οδοποιία και στις καλλιέργειες, αλλά και εκτεταμένα προβλήματα μέσα στους οικισμούς. Παράλληλα, ευχαρίστησε την τοπική αυτοδιοίκηση για τις προσπάθειες που κατέβαλε από την πρώτη στιγμή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Χαρακτήρισε άθλο την προσπάθεια που έγινε στην περιοχή και αναγνώρισε τη συμβολή όσων συμμετείχαν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στο επίκεντρο της αυτοψίας βρίσκονται οι ζημιές στον αγροτικό τομέα, οι απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για να αποκατασταθεί η πρόσβαση στις αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ο υπουργός επισήμανε ότι η καταγραφή πρέπει να αποτυπώσει τις πραγματικές ανάγκες και να ακολουθήσουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης. Στόχος, όπως τόνισε, είναι ο τόπος να ξαναβρεί γρήγορα τους ρυθμούς του και οι κάτοικοι να μπορέσουν να δουλέψουν για τις οικογένειες, τα χωριά και την περιοχή τους.

Τα βήματα της αποκατάστασης

-Αυτοψίες και καταγραφή. Έλεγχοι στα πληγέντα κτίρια και αποτύπωση των ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές.

-Συγκέντρωση δικαιολογητικών. Για τα προβλεπόμενα επιδόματα και τις έκτακτες ενισχύσεις απαιτούνται το έγγραφο αυτοψίας, τα έντυπα Ε1 και Ε9 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-Καταβολή ενισχύσεων. Προβλέπεται αποστολή των χρημάτων εντός δέκα ημερών από την υποβολή άρτιου και ολοκληρωμένου αιτήματος.

-Αποκατάσταση κατοικιών. Προβλέπεται κρατική ενίσχυση στο 100%, βάσει της εκτίμησης της κρατικής αρωγής. Για κτίρια χωρίς σημαντικές ζημιές στον φέροντα οργανισμό προβλέπεται διαδικασία εφάπαξ τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, ώστε να προχωρήσουν ταχύτερα οι επισκευές.

-Αποζημιώσεις επιχειρήσεων. Μετά την αυτοψία, την εκτίμηση της ζημιάς και τον έλεγχο πλήρους φακέλου, προβλέπεται δυνατότητα αποστολής των χρημάτων εντός δεκαπέντε ημερών από την ολοκλήρωση και την παραλαβή του φακέλου. Για τον εξοπλισμό η αποζημίωση ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

-Αναστολή υποχρεώσεων. Στα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνονται αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πλειστηριασμών.

-Υποβολή αιτημάτων για τις υποδομές. Έχει τεθεί στόχος συγκέντρωσης και αποστολής ολοκληρωμένων αιτημάτων για τις ανάγκες αποκατάστασης εντός δεκαπέντε ημερών από την ανακοίνωση του σχετικού χρονοδιαγράμματος.

-Χρηματοδότηση και έργα. Μετά την αξιολόγηση των τεκμηριωμένων αναγκών ακολουθούν ο καθορισμός των χρηματοδοτήσεων και η δημοπράτηση των έργων αποκατάστασης.

Αίτημα του Δήμου Μυλοποτάμου για άμεση αποκατάσταση των ζημιών και ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική θωράκιση

Στο μεταξύ την κατεπείγουσα αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία και τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής θωράκισης ζητεί ο Δήμος Μυλοποτάμου με υπόμνημα που παρέδωσε ο δήμαρχος Γιώργος Κλάδος στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά και στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανό.

Σύμφωνα με τον δήμο, το υπόμνημα εστιάζει στην άμεση στήριξη των πληγέντων και στην ταχεία προώθηση των επείγουσων παρεμβάσεων, παράλληλα με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προστασίας των οικισμών, των υποδομών και των παραγωγικών μονάδων. Οι δύο κυβερνητικοί εκπρόσωποι αναγνώρισαν το μέγεθος της καταστροφής και εξέφρασαν τη στήριξή τους στη δημοτική αρχή και στους κατοίκους, υπογραμμίζοντας ότι θα συνδράμουν στην προώθηση των αναγκαίων παρεμβάσεων. «Ο Μυλοπόταμος έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές και πρέπει να κινηθούμε γρήγορα για την αποκατάσταση των ζημιών. Οι κάτοικοι χρειάζονται ασφαλή πρόσβαση στα χωριά και στις εκμεταλλεύσεις τους, λειτουργικά δίκτυα και ουσιαστική στήριξη για να συνεχίσουν τη ζωή και τη δουλειά τους», δήλωσε ο κ. Κλάδος. Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τους κυβερνητικούς εκπροσώπους για την παρουσία και τη στήριξή τους, σημειώνοντας ότι με το υπόμνημα ζητούνται οι αναγκαίοι πόροι, η επιτάχυνση των διαδικασιών και σαφής προγραμματισμός για την υλοποίηση των έργων.

«Οφείλουμε να ξαναχτίσουμε με προνοητικότητα και τεχνική επάρκεια, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες της κλιματικής αλλαγής. Η αντιπλημμυρική θωράκιση αποτελεί αναγκαία επένδυση στην ασφάλεια και στο μέλλον του τόπου μας», υπογράμμισε. Παράλληλα, δεσμεύθηκε ότι η δημοτική αρχή θα παρακολουθεί κάθε στάδιο, από την καταγραφή και την εξασφάλιση χρηματοδότησης έως την ολοκλήρωση των εργασιών, με σταθερή προτεραιότητα τις ανάγκες των κατοίκων.