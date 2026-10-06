Κρήτη: Τα πρώτα μέτρα στήριξης στους πληγέντες από την κακοκαιρία και ο αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των υποδομών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε εφαρμογή μπαίνουν τα πρώτα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, ενώ τα ειδικά κλιμάκια συνεχίζουν την καταγραφή των εκτεταμένων ζημιών και η κυβέρνηση εξετάζει τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των υποδομών.

Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πλειστηριασμών

Η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα, Τρίτη (6/10), προκειμένου να αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και των πλειστηριασμών για τους πληγέντες. Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει αυτοψίες σε σπίτια και επιχειρήσεις από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών.

Οι Δήμοι θα συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους κατοίκους των οποίων οι κατοικίες πλημμύρισαν, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής της πρώτης αρωγής, καθώς και η αποκατάσταση των ζημιών σε οικιακές συσκευές.

Την ίδια ώρα, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος έθεσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επόμενη φάση. Όπως ανέφερε, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα πρέπει να έχουν αποσταλεί από την Αυτοδιοίκηση τα αιτήματα για τη χρηματοδότηση έργων και την αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών, με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι θα καταβληθεί προσπάθεια να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους.

Στο Τζερμιάδο οι αγρότες – Ζητούν μοντέλο τύπου Daniel

Τα μέτρα και οι ανάγκες των πληγεισών περιοχών βρέθηκαν στο επίκεντρο των συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν χθες Δευτέρα.

Μετά τη διευρυμένη σύσκεψη στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο, κυβερνητικό κλιμάκιο μετέβη στο Τζερμιάδο του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, όπου πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιτροπής αγροτών.

Οι αγρότες, οι οποίοι είχαν συνεδριάσει το Σαββατοκύριακο για να καθορίσουν τα αιτήματά τους, ζητούν την εφαρμογή ενός μοντέλου αντίστοιχου με εκείνο που εφαρμόστηκε μετά την κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία, με επιτάχυνση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών και των τοπικών κοινωνιών παρουσίασαν αναλυτικά τα προβλήματα που έχουν προκύψει, καθώς οι ζημιές δεν περιορίζονται στις κατοικίες και τις επιχειρήσεις, αλλά επεκτείνονται σε αγροτικές εκτάσεις, δρόμους και δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Πέντε ημέρες έντονων βροχοπτώσεων άφησαν πίσω εκτεταμένες ζημιές

Η εικόνα που καταγράφουν τα συνεργεία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, μετά από πέντε ημέρες συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων.

Δρόμοι έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές, μεγάλα προβλήματα έχουν προκληθεί στο δίκτυο υδροδότησης, σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ενώ μεγάλες αγροτικές εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερά. Οι αυτοψίες συνεχίζονται προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια το μέγεθος των ζημιών και να προσδιοριστούν οι ανάγκες για την αποκατάσταση.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε διαδοχικά πληγείσες περιοχές του νησιού, μεταξύ άλλων το Οροπέδιο Λασιθίου, την Ιεράπετρα και τον ορεινό Μυλοπόταμο, με επίκεντρο την περιοχή των Ζωνιανών.

Σε κάθε περιοχή, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, κάτοικοι, αγρότες και κτηνοτρόφοι έθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με στόχο να καταγραφούν οι ανάγκες και να εξειδικευτούν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Χωρίς νερό τα Ζωνιανά – Μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο

Ιδιαίτερα σοβαρή παραμένει η κατάσταση στα Ζωνιανά και την Κολοφώνα, όπου τα συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για την αποκατάσταση των υποδομών.

Στα Ζωνιανά, το δίκτυο υδροδότησης δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί, με τον οικισμό να παραμένει χωρίς νερό για ακόμη μία ημέρα. Σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο οδικό δίκτυο, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και άλλες υποδομές.

Τα νερά εισέβαλαν σε κατοικίες στα Ζωνιανά και σε γειτονικούς οικισμούς, με τους κατοίκους να επιχειρούν με ίδια μέσα να απομακρύνουν τα νερά και να αποκαταστήσουν τις ζημιές τόσο στα σπίτια τους όσο και στους δρόμους γύρω από αυτά.

Οι κάτοικοι περιγράφουν την κατάσταση ως πρωτοφανή, σημειώνοντας ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχη καταστροφή εδώ και περίπου 70 χρόνια.