Μητσοτάκης στα 52 χρόνια της ΝΔ: Τα πολλαπλά μηνύματα, το άνοιγμα στο «κέντρο», η μάχη κατά της «αλαζονείας», το νεοδημοκρατικό «ρετρό άρωμα» και οι απουσίες

Σε προεκλογικό σάλπισμα για την άνοιξη του 2027 μετατράπηκε η εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει ευθέως τον στόχο μιας νέας εκλογικής νίκης και να επιχειρεί να συσπειρώσει την κομματική βάση γύρω από το τρίπτυχο σταθερότητα, ανάπτυξη και αλλαγή.

Μιλώντας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, σε μια εκδήλωση που συγκέντρωσε χιλιάδες στελέχη και μέλη της παράταξης, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα αυτοπεποίθησης, αλλά ταυτόχρονα επιχείρησε να περιγράψει το πολιτικό δίλημμα των επόμενων εκλογών ως επιλογή ανάμεσα στη συνέχιση της σημερινής πορείας και την επιστροφή σε αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «σκοτεινές μέρες» και «λαϊκισμό».

«Η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα και την αλλαγή», ανέφερε, δηλώνοντας ότι έχει εμπιστοσύνη τόσο στις δυνατότητες της παράταξης όσο και στην κρίση των πολιτών, οι οποίοι, όπως είπε, «κρίνουν και συγκρίνουν».

«Θα το ξανακάνουμε το 2027»

Ο Μητσοτάκης έβαλε ψηλά τον εκλογικό πήχη, υπενθυμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πετύχει τέσσερις φορές διαδοχικές μεγάλες εκλογικές νίκες με ποσοστά άνω του 40%: επί Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Κώστα Καραμανλή και στη δική του περίοδο ηγεσίας. «Και θα το καταφέρουμε ξανά», ήταν το μήνυμα προς το κομματικό ακροατήριο, με σαφή αναφορά στις εκλογές της άνοιξης του 2027, εκλογές που στοχεύει να κερδίσει για τρίτη συνεχόμενη φορά, με τον ίδιο στο τιμόνι της γαλάζιας παράταξης.

Το μήνυμα έγινε ακόμη πιο παραστατικό λίγη ώρα αργότερα, όταν ο Πρωθυπουργός ευστόχησε και στα τέσσερα σουτ που επιχείρησε στις μπασκέτες του χώρου. «Έπαιξα μπάσκετ και είχα 4/4 σουτ. Αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε τρεις εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει. Πάμε για την τέταρτη νίκη», σχολίασε στους δημοσιογράφους, δίνοντας έναν ανάλαφρο αλλά σαφή συμβολισμό στην πολιτική του στόχευση.

Η Ελλάδα «δεν θα γυρίσει πίσω»

Κεντρικός άξονας της ομιλίας ήταν η ανάγκη να προστατευθεί η πορεία της χώρας μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις μεγάλες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε διαφορετική θέση, χαρακτηρίζοντάς την «παράδειγμα προς μίμηση» και μια οικονομία που αναπτύσσεται γρήγορα και μπορεί να στηρίζει τους πολίτες μέσα από το πλεόνασμα της ανάπτυξης.

«Αυτή την πορεία δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την ανατρέψει», ήταν το μήνυμα, με τον πρωθυπουργό να προειδοποιεί ότι η χώρα δεν πρόκειται να επιστρέψει στις «σκοτεινές μέρες» ούτε να υποκύψει στην πλάνη «κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούργια ρούχα».

Η αναφορά αποτέλεσε και το πιο σαφές πολιτικό μήνυμα απέναντι στην αντιπολίτευση, χωρίς πάντως ο Μητσοτάκης να κατονομάσει πρόσωπα.

Το «σκάφος» στα ταραγμένα νερά

Για να περιγράψει το διεθνές και οικονομικό περιβάλλον, ο Πρωθυπουργός επέλεξε τη μεταφορά του πλοίου που κινείται σε ταραγμένα νερά. «Τα νερά είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα», είπε, υπογραμμίζοντας ότι σε μια τέτοια συγκυρία η χώρα χρειάζεται «καλό καπετάνιο», αλλά κυρίως «καλό πλήρωμα και καλό σκαρί».

Το «πλήρωμα», όπως εξήγησε, είναι τα ίδια τα μέλη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να μετατρέψει την κυβερνητική εμπειρία και την κομματική οργάνωση σε βασικό επιχείρημα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας.

Το μήνυμα κατά της «αλαζονείας» στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης

Παράλληλα με το μήνυμα προς τους ψηφοφόρους, ο Μητσοτάκης απευθύνθηκε και στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της παράταξης.

«Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε», τόνισε, επαναφέροντας μια φράση που έχει συνδεθεί με τον Κώστα Καραμανλή.

Παράλληλα, αναγνώρισε την ανάγκη η ΝΔ να έχει τη δύναμη να βλέπει και τα λάθη της, ενώ έθεσε ως επόμενο μεγάλο στόχο τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου σχεδίου για την «Ελλάδα του 2030». Η προεκλογική προσπάθεια, όπως περιέγραψε, δεν μπορεί να περιοριστεί στην υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από σχέδιο για το μέλλον και από μια προσπάθεια να επανέλθει η Ελλάδα στη θέση που, κατά τον ίδιο, της αξίζει στην Ευρώπη.

Από το 1987 στα μη κρατικά πανεπιστήμια – Η ΝΔ που «ανανεώνεται»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ιδιαίτερα στην ικανότητα της Νέας Δημοκρατίας να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και να ανανεώνεται.

Υπενθύμισε χαρακτηριστικά ότι η ΟΝΝΕΔ είχε ήδη από το 1987 προτείνει την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, επιχειρώντας να δείξει ότι η παράταξη μπορεί να διατυπώνει προτάσεις πριν αυτές γίνουν πολιτικό ζητούμενο.

Το άνοιγμα προς το «κέντρο»

«Η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της Δεξιάς, του Κέντρου και της Αριστεράς», είναι, όπως είπε, αυτό που επιτρέπει στη ΝΔ να παραμένει μια «βαθιά κοινωνική, λαϊκή παράταξη». Η αναφορά αυτή είχε σαφή σύνδεση και με τη στρατηγική διεύρυνσης της ΝΔ προς το «κέντρο», την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε ως στοιχείο πολιτικής προσαρμογής και όχι ως απομάκρυνση από την ιστορική φυσιογνωμία του κόμματος.

Οι απουσίες και το νεοδημοκρατικό «ρετρό άρωμα»

Η εικόνα στον χώρο του παλιού αμαξοστασίου του ΟΣΥ ήταν σχεδιασμένη ώστε να συνδυάζει το ιστορικό αποτύπωμα της παράταξης με τη σημερινή της εικόνα. Ο πυρσός κυριαρχούσε σε σημαίες, καπέλα και μπλουζάκια, ενώ το επετειακό βίντεο περιλάμβανε στιγμιότυπα από την πορεία όλων των πρώην προέδρων.

Η εκδήλωση είχε έντονο νεοδημοκρατικό «ρετρό άρωμα», από τις αναφορές στη Ρηγίλλης και τα τραγούδια προηγούμενων δεκαετιών μέχρι το σύγχρονο μουσικό πρόγραμμα και τις δράσεις για τη νεότερη γενιά. Στόχος ήταν να συνυπάρξουν συμβολικά οι παλαιότερες γενιές της παράταξης με τα νεότερα στελέχη και όσους εντάχθηκαν στη ΝΔ στο πλαίσιο της διεύρυνσης.

Απόντες από τον χώρο ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής, ενώ ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης βρισκόταν στο Στρασβούργο για την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Νίκος Δένδιας απουσίαζε λόγω της συμμετοχής του σε σύνοδο υπουργών Άμυνας στη Βενετία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε στην ομιλία του να μην αναφερθεί στους απόντες ούτε να ανοίξει εσωκομματικά μέτωπα.

Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο Βασίλης Κικίλιας, η Νίκη Κεραμέως, ο Μάκης Βορίδης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Θάνος Πλεύρης και η Όλγα Κεφαλογιάννη, ενώ στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» στελέχη διαφορετικών γενεών και πολιτικών διαδρομών.

«Εσείς είστε η ΝΔ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να κλείσει την ομιλία του απευθυνόμενος περισσότερο στο συναίσθημα της κομματικής βάσης. Κάλεσε τα μέλη να θυμηθούν την προσωπική τους διαδρομή και όσα τους συνδέουν με την παράταξη, λέγοντας ότι «εσείς είστε η ΝΔ, εσείς είστε η ψυχή και η καρδιά της παράταξης».

Παρά τις δυσκολίες, ζήτησε από τα στελέχη να κρατήσουν ζωντανή την προσδοκία μιας καλύτερης Ελλάδας και να προετοιμαστούν για την εκλογική μάχη. «Θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο που θέσαμε. Θα το ξανακάνουμε το 2027», ήταν το τελικό μήνυμα.

Έτσι, πίσω από τη γιορτή για τα 52 χρόνια της ΝΔ, ο Πρωθυπουργός έστησε ουσιαστικά το πολιτικό πλαίσιο της επόμενης περιόδου: σταθερότητα απέναντι στην αβεβαιότητα, ανάπτυξη απέναντι στην οικονομική ανασφάλεια, μεταρρυθμίσεις απέναντι στον λαϊκισμό και, πάνω απ’ όλα, συσπείρωση για την εκλογική μάχη του 2027.