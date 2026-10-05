Μητσοτάκης στα 52α γενέθλια της ΝΔ: Εγγυόμαστε την πολιτική σταθερότητα – Η χώρα δεν θα υποκύψει στην πλάνη λαϊκιστών που άλλαξαν μπλούζα

«Είμαστε η παράταξη που δίνουμε πολιτική σταθερότητα και είμαστε δύναμη αλλαγής», είπε σε ενθουσιώδη τόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επετειακή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας.

Στην κατάμεστη αίθουσα του πρώην αμαξοστασίου της ΟΣΥ στο Γκάζι, ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε νωρίτερα το απόγευμα ανάμεσα σε εκατοντάδες μέλη και στελέχη της παράταξης για να εορτάσουν την επέτειο των 52 χρόνων από την ίδρυσή της.

«Εγγυόμαστε την πολιτική σταθερότητα αλλά και την δυναμική αλλαγή για να επιτύχουμε την φυγή προς τα εμπρός», επανέλαβε στον ίδιο ενθουσιώδη τόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθυμίζοντας τις τέσσερις φάσεις από την μεταπολίτευση έως σήμερα, που η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε ποσοστό άνω του 40%. «Με Κωνσταντίνο Καραμανλή με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1989, τον Κώστα Καραμανλή και τώρα μαζί. Και θα το ξανα – καταφέρουμε και σε αυτές τις εκλογές», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαστε η παράταξη που δίνουμε πολιτική σταθερότητα και είμαστε δύναμη αλλαγής. Έχουμε την δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε πάνω από την ταμπέλα της Δεξιάς, του κέντρου και της Αριστεράς και ενώνουμε όλους του Έλληνες», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παρά το γεγονός ότι «ζούμε σε ταραγμένη περίοδο», ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι «μπορούμε να τα καταφέρουμε γιατί έχουμε καλό καπετάνιο, καλό πλήρωμα και καλό σκαρί». Έκανε, μάλιστα, ειδική αναφορά στα μέλη της ΟΝΝΕΔ και την δυναμική της.

Ο ίδιος προσδιόρισε ότι «μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 2027 θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε». Παράλληλα, αναφερόμενος στο εσωτερικό του κόμματός του είπε: «Όσο περισσότερο μένουμε στην εξουσία, τόσο περισσότερο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε και να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας και ταυτόχρονα να ανεβάσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει και να κάνουμε την χώρα μας πρωταθλήτρια στην Ευρώπη».

Κάνοντας ειδική αναφορά στις επιτυχίες αυτής της κυβέρνηση και ιδίως στην μείωση της ανεργίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως αυτή έχει περιοριστεί «στο 7,4% για τον Αύγουστο», «την δεύτερη μικρότερη ανεργία στην Ευρώπη», όπως χαρακτηριστικά είπε. «Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω και δεν θα υποκύψει στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών που άλλαξαν μπλούζα», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Έχουμε κάθε λόγο παρά τους δύσκολους καιρούς να πορευτούμε για μια καλύτερη Ελλάδα», σημείωσε για να καταλήξει λέγοντας: «Θα διαψεύσουμε και πάλι αυτούς που πιστεύουν ότι θα αποτύχουμε. Το κάναμε το 2019, το κάναμε το 2023 και με την δική σας βοήθεια θα το κάνουμε και το 2027».