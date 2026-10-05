«Ρεμπέτικο 40 χρόνια μετά»: Αγωγή στον Σταύρο Ξαρχάκο από τη διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου

Το 1983 κυκλοφόρησε ο θρυλικός δίσκος «Ρεμπέτικο», τον οποίο δημιούργησαν ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Νίκος Γκάτσος, για τις ανάγκες της ομότιτλης ταινίας του Κώστα Φέρρη και της Σωτηρίας Λεονάρδου. Σαράντα τρία χρόνια σχεδόν μετά, αφού δόθηκε στη δημοσιότητα και γνώρισε τεράστια επιτυχία το μεγάλο μουσικό έργο των δύο σπουδαίων καλλιτεχνών, μία αγωγή έρχεται να πληγώσει όσους το λάτρεψαν και να το κάνει γνωστό για λάθος λόγους στη νέα γενιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Τvxs», η στιχουργός και κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου Αγαθή Δημητρούκα, έχει καταθέσει αγωγή κατά του συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου, για την κυκλοφορία του άλμπουμ «Ρεμπέτικο – 40 Χρόνια Μετά».

Την είδηση επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Σταύρος Ξαρχάκος, μέσω γραπτής επικοινωνίας με το μέσο, ωστόσο δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχετικό σχόλιο.

Οι sold out παραστάσεις, η κυκλοφορία του album και η αγωγή

Στις 3 Σεπτεμβρίου και 12 Οκτωβρίου του 2023 στο Ηρώδειο, ο Σταύρος Ξαρχάκος παρουσίασε σε δύο sold out παραστάσεις το «Ρεμπέτικο 40 χρόνια μετά». Την Τετάρτη 17 και Πέμπτη 18 Ιανουαρίου του 2024, ο μεγάλος καλλιτέχνης εμφανίστηκε με το εμβληματικό μουσικό έργο και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Μάλιστα, σε ανάρτηση που είχε πραγματοποιήσει ο Σταύρος Ξαρχάκος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις παραστάσεις στο Ηρώδειο, είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες του με εκπροσώπους του πολιτικού και καλλιτεχνικού χώρου, οι οποίοι βρέθηκαν στις δύο μαγικές βραδιές. Ανάμεσά τους, διακρίνουμε και την Αγαθή Δημητρούκα.

Ο κόσμος «αγκάλιασε» το «Ρεμπέτικο 40 χρόνια μετά», με το κοινό να παρακολουθεί με λαχτάρα τις συναυλίες που ακολούθησαν, μία εξ’ αυτών ήταν και πάλι στο Ηρώδειο, στις 13 Σεπτεμβρίου του 2024. Το καλοκαίρι του 2025, κυκλοφόρησε το live album που ηχογραφήθηκε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 3 Σεπτεμβρίου του 2023, από την Panik Oxygen.

Με βάση το «Tvxs», όταν ανακοινώθηκε πως η ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας στο Ηρώδειο θα κυκλοφορήσει σε cd, η Αγαθή Δημητρούκα έστειλε εξώδικο στη δισκογραφική εταιρεία Panik και στον ίδιο τον συνθέτη, ζητώντας να μην εκδοθεί. Ωστόσο ο δίσκος κυκλοφόρησε, εφόσον άλλωστε και ο υπεύθυνος για τη χορήγηση της άδειας Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) «Αυτοδιαχείριση» στον οποίο ανήκει η στιχουργός και κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου Αγαθή Δημητρούκα, είχε δώσει την άδεια της κυκλοφορίας. Σημειώνεται πως μετά την κυκλοφορία του δίσκου, ακολούθησε η αγωγή στον κ. Ξαρχάκο και στη δισκογραφική εταιρεία, αλλά όχι στον ΟΣΔ «Αυτοδιαχείριση», ο οποίος θεωρητικά θα ήταν υπόλογος στην ίδια αν δεν είχε ζητήσει την άδεια από το μέλος του για να προχωρήσει στην αδειοδότηση.

Όπως αναφέρει το μέσο, η Αγαθή Δημητρούκα ισχυρίζεται, ότι ως κύρια και μοναδική κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου, έδωσε την άδεια για τις συναυλίες αυτές με την πληροφόρηση πως επρόκειτο για επανεκτελέσεις και όχι διασκευές των τραγουδιών, όπως διαπίστωσε παρακολουθώντας το τελικό αποτέλεσμα στη συναυλία. Υπογράμμισε -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- πως οι διαφορετικές εκτελέσεις, στις οποίες κατά τη γνώμη της δεν θα συναινούσε ο Ν. Γκάτσος, δίνουν άλλη «ταυτότητα» στα τραγούδια καθώς αλλοιώνουν τις αρχικές δημιουργίες.

Το «Tvxs» έστειλε στην Αγαθή Δημητρούκα ένα ερωτηματολόγιο, ωστόσο η απάντηση που έλαβε είναι πως δεν αποδέχεται τα ερωτήματα επομένως δεν απαντά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Αγαθή Δημητρούκα με αναρτήσεις της στο Facebook, είχε ενημερώσει το κοινό τόσο για τις συναυλίες που είχε πραγματοποιήσει ο σπουδαίος Σταύρος Ξαρχάκος στο Μέγαρο Μουσικής τον Ιανουάριο του 2024, όσο και για αυτή στις 13 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, δηλαδή αφού είχε παρακολουθήσει το «Ρεμπέτικο 40 χρόνια μετά» στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού το 2023.