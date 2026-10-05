Σοβαρό περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λάρνακας: Γυναίκα παρέκαμψε όλα τα σημεία ελέγχου ασφαλείας και επιβιβάστηκε σε πτήση για το Ισραήλ

Μια γυναίκα επιβάτης κατάφερε να παρακάμψει όλα τα σημεία ελέγχου ασφαλείας και τους συνοριακούς ελέγχους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας και να επιβιβαστεί σε πτήση της TUS AIRWAYS με προορισμό το Τελ Αβίβ, παρά την απαγόρευση εισόδου που ίσχυε εις βάρος της.

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αεροπλάνο
Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια γυναίκα επιβάτης κατάφερε να παρακάμψει όλα τα σημεία ελέγχου ασφαλείας και τους συνοριακούς ελέγχους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας και να επιβιβαστεί σε πτήση για το Τελ Αβίβ.
  • Η παραβίαση εντοπίστηκε μόλις λίγα λεπτά πριν από την απογείωση, όταν το πλήρωμα καμπίνας διαπίστωσε ότι υπήρχε μία επιβάτης επιπλέον στο αεροσκάφος.
  • Οι αρχές του αεροδρομίου την απομάκρυναν αμέσως από το αεροσκάφος, ενώ το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε αρκετούς επιβάτες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια γυναίκα επιβάτης κατάφερε να παρακάμψει όλα τα σημεία ελέγχου ασφαλείας και τους συνοριακούς ελέγχους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας και να επιβιβαστεί σε πτήση της TUS AIRWAYS με προορισμό το Τελ Αβίβ του Ισραήλ, παρότι ίσχυε εις βάρος της απαγόρευση εισόδου που είχαν επιβάλει οι ισραηλινές αρχές μετανάστευσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η παραβίαση εντοπίστηκε μόλις λίγα λεπτά πριν από την απογείωση, όταν το πλήρωμα καμπίνας πραγματοποίησε τη συνήθη καταμέτρηση και διαπίστωσε ότι υπήρχε μία επιβάτης επιπλέον στο αεροσκάφος.

Από μια γρήγορη διασταύρωση προέκυψε ότι η γυναίκα δεν περιλαμβανόταν στον επίσημο κατάλογο επιβατών. Οι αρχές του αεροδρομίου την απομάκρυναν αμέσως από το αεροσκάφος.

Ωστόσο, το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε αρκετούς επιβάτες, οι οποίοι απαίτησαν να αποβιβαστούν και να ακυρώσουν το ταξίδι τους.

Την είδηση μετέδωσε το Κανάλι 12 του Ισραήλ το οποίο ανάρτησε και βίντεο όπου ο καπετάνιος ενημερώνει τους επιβάτες για το συμβάν και εξηγεί ότι το πλήρωμα ήταν εκείνο που αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

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