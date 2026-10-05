Σταύρος Παπασταύρου: «Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε ότι ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί την απάντηση της Ελλάδας στην απόφαση της Ε.Ε. για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Ο Σταύρος Παπασταύρου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί την απάντηση της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής στην απόφαση της Ε.Ε. να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, με την Ελλάδα να διαθέτει τις υποδομές για να είναι η δίοδος αντικατάστασης.
  • Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε ότι «Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει τον ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ενεργειακά».
  • Η Ελλάδα είναι ουσιαστικά η είσοδος και το θεμέλιο του Κάθετου Διαδρόμου, με την Αλεξανδρούπολη να γίνεται πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Κάθετος Διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής στην απόφαση της Ε.Ε. να απεξαρτηθεί η περιοχή από το ρωσικό φυσικό αέριο, δήλωσε σήμερα, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως τόνισε, σε αυτήν την απόφαση η Ελλάδα – και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες – είπε ότι «έχουμε τις υποδομές να είμαστε εμείς η δίοδος από την οποία θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο».

Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει τον ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ενεργειακά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε όλοι τη γεωπολιτική σημασία που έχει για την πατρίδα μας η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι ουσιαστικά η είσοδος και το θεμέλιο του Κάθετου Διαδρόμου. «Για δεκαετίες, το φυσικό αέριο έρεε από τον Βορρά προς Νότον. Τώρα, για πρώτη φορά γίνεται ανάποδα και η Αλεξανδρούπολη, από ακριτική περιοχή, γίνεται πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου για να μπορεί αυτό να ανεβαίνει στον κάθετο διάδρομο. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη για εμάς» κατέληξε.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ