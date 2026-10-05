Σταύρος Παπασταύρου: «Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας»

Ο Κάθετος Διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής στην απόφαση της Ε.Ε. να απεξαρτηθεί η περιοχή από το ρωσικό φυσικό αέριο, δήλωσε σήμερα, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως τόνισε, σε αυτήν την απόφαση η Ελλάδα – και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες – είπε ότι «έχουμε τις υποδομές να είμαστε εμείς η δίοδος από την οποία θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο».

Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Ο Κάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει τον ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ενεργειακά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε όλοι τη γεωπολιτική σημασία που έχει για την πατρίδα μας η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι ουσιαστικά η είσοδος και το θεμέλιο του Κάθετου Διαδρόμου. «Για δεκαετίες, το φυσικό αέριο έρεε από τον Βορρά προς Νότον. Τώρα, για πρώτη φορά γίνεται ανάποδα και η Αλεξανδρούπολη, από ακριτική περιοχή, γίνεται πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου για να μπορεί αυτό να ανεβαίνει στον κάθετο διάδρομο. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη για εμάς» κατέληξε.