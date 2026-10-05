Αγωνία στη Νιγηρία: Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο με 32 επιβαίνοντες – Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

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Στρατιωτικό ελικόπτερο της Νιγηρίας, στο οποίο επέβαιναν 32 άνθρωποι, συνετρίβη τη Δευτέρα κοντά σε ναυτική βάση στην πολιτεία Όντο, στα νοτιοδυτικά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για θύματα.

Το ελικόπτερο μετέφερε 25 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος και κατευθυνόταν προς το Λάγος, όταν χάθηκε η επικοινωνία του με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Αεροπορίας της Νιγηρίας, Φέστους Κεγιάμο, οι ελεγκτές έχασαν επαφή με το αεροσκάφος στις 09:13 (τοπική ώρα) και οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της επικοινωνίας απέτυχαν.

Λίγο αργότερα δηλώθηκε η εξαφάνισή του.

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν κοντά σε ναυτική βάση

Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου εντοπίστηκαν στη συνέχεια κοντά σε ναυτική βάση στην παραθαλάσσια πόλη Ιγκμποκόντα, στην πολιτεία Όντο. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί εάν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα δυστυχήματα της στρατιωτικής αεροπορίας της Νιγηρίας τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αναμένεται να εντείνει τον έλεγχο γύρω από την ασφάλεια των πτήσεων και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων.

Αεροσκάφος ATR-42 σε αποστολή ρουτίνας

Η Πολεμική Αεροπορία της Νιγηρίας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ATR-42, με αριθμό νηολογίου NGR 931, το οποίο εκτελούσε αποστολή ρουτίνας από το Μπενίν προς το Λάγος, σύμφωνα με το νιγηριανό μέσο, The Whistler.

Το ελικόπτερο συνετρίβη σε ελώδη περιοχή κοντά στη ναυτική βάση της Ιγκμποκόντα, ενώ τα συντρίμμια του εντοπίστηκαν μετά την απώλεια επικοινωνίας με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι έχει ενεργοποιηθεί επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την τύχη των 32 επιβαινόντων.