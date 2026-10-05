Ουκρανία: 5 νεκροί και 61 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις σε 24 ώρες – Φονικό πλήγμα με πύραυλο Banderol στο Χάρκοβο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ το Χάρκοβο βρέθηκε στο στόχαστρο πυραύλων Banderol. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία εξαπέλυσε επίσης 205 επιθετικά drones διαφόρων τύπων, μεταξύ των οποίων 49 αεριωθούμενα.

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 42χρονος άνδρας και να τραυματιστούν ακόμη οκτώ άνθρωποι, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πυραύλους Banderol, έναν σχετικά χαμηλού κόστους ρωσικό πύραυλο cruise που χρησιμοποιείται συχνά εναντίον πόλεων κοντά στη γραμμή του μετώπου, καθώς και της Οδησσού.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια του Χαρκόβου κατά το ίδιο 24ωρο.

205 ρωσικά drones μέσα σε μία νύχτα

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 205 επιθετικά drones διαφορετικών τύπων, μεταξύ των οποίων 49 αεριωθούμενα.

Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 172 drones, μεταξύ των οποίων Shahed, Gerbera και άλλους τύπους, καθώς και δύο περιφερόμενα πυρομαχικά Banderol.

Πλήγματα καταγράφηκαν σε 13 τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντες στόχους έπεσαν σε ακόμη τρεις.

Also in Kharkiv region, a drone strike on Derhachy market was caught on a security camera. Just before midnight the fibre-optic drone flew in, damaging a civilian truck and the roof of one of the market’s stores. No-one was injured. https://t.co/QtnJYPJLmo — Tim White (@TWMCLtd) October 5, 2026

Νεκροί από FPV drones στη Ζαπορίζια

Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν σε δύο διαφορετικές επιθέσεις με ρωσικά FPV drones έξω από την πόλη της Ζαπορίζια. Σε κάθε επίθεση τραυματίστηκε επίσης από ένας άνθρωπος.

Στην περιφέρεια Σούμι, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και συνολικά 29 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα κοντά στα σύνορα. Οι περισσότεροι τραυματισμοί καταγράφηκαν έπειτα από επίθεση με κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα στην περιφερειακή πρωτεύουσα.

Την ίδια ώρα, τον γύρο των social media κάνει βίντεο, επίσης από την περιοχή του Σούμι, στο οποίο μια γυναίκα με ποδήλατο φαίνεται να βοηθά στη διάσωση μιας ουκρανικής επίγειας ρομποτικής πλατφόρμας.

Η πλατφόρμα είχε ακινητοποιηθεί αφού έπεσε πάνω σε εχθρική νάρκη κατά τη διάρκεια πολεμικής αποστολής. Ένα δεύτερο μη επανδρωμένο επίγειο όχημα έφτασε στο σημείο για να την απομακρύνει, ωστόσο δεν κατάφερε να συνδεθεί μαζί της ώστε να τη ρυμουλκήσει.

In an incredible episode from the Sumy region, a local woman on a bicycle helped save a Ukrainian ground robotic platform.

After the platform struck an enemy mine during a combat mission, a second UGV arrived to evacuate it but failed to establish a connection. https://t.co/V2dqxWZPQ0 — Vijesti (@Vijesti11111) October 5, 2026

Σε άλλο βίντεο από το Σούμι, κάτοικοι βλέπουν από το παράθυρό τους έναν πύραυλο να διασχίζει τον ουρανό σε πολύ μικρή απόσταση, προτού ακολουθήσει ισχυρή έκρηξη.

🇷🇺🤜🇺🇦 Today’s video is from Sumy. A winged aerial bomb was captured on security camera footage. https://t.co/yZ8MaL1WF4 — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) October 4, 2026

Επιθέσεις σε Νικόπολη, Τσερνίχιβ και Χερσώνα

Στη Νικόπολη της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, ενώ ακόμη ένας άνδρας τραυματίστηκε στο Παβλόχραντ.

Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 10χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με drones.

Στην περιφέρεια Χερσώνας, οι καθημερινοί ρωσικοί βομβαρδισμοί οικισμών στην ουκρανικά ελεγχόμενη πλευρά του ποταμού Δνείπερου προκάλεσαν τον τραυματισμό έξι ανθρώπων.

⚡️Five civilians were injured due to Russian attacks in the Chernihiv region over the past day, according to the OVA.

Among the injured is a 10-year-old boy who is in critical condition in a Kyiv hospital. The child suffered thermal burns as a result of a drone strike on the Nosivska community.

Three more people were injured in attacks in the Novhorod-Siverska and Prylutsk communities. Also, a Russian drone hit a grain storage facility in the Sednivska community, causing a fire.

👉 Follow @blyskavka_ua — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) October 5, 2026

Χτύπημα στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας χρειάστηκε νοσηλεία, έπειτα από ρωσική επίθεση με drone στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε στο Κραματόρσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ.