Ουκρανία: 5 νεκροί και 61 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις σε 24 ώρες – Φονικό πλήγμα με πύραυλο Banderol στο Χάρκοβο

Ρωσικές επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία τις τελευταίες 24 ώρες προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό 61, με το Χάρκοβο να δέχεται φονικά πλήγματα από πυραύλους Banderol. Παράλληλα, η Ρωσία εξαπέλυσε 205 επιθετικά drones, εκ των οποίων 172 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν από την ουκρανική αεράμυνα, ενώ αναφέρθηκαν πλήγματα και θύματα σε Ζαπορίζια, Σούμι, Νικόπολη, Τσερνίχιβ, Χερσώνα, Κίεβο και Κραματόρσκ.

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Διεθνή Νέα

Ουκρανός διασώστης στο σημείο του φονικού ρωσικού πλήγματος με πύραυλο cruise Banderol στο Χάρκοβο, στις 4 Οκτωβρίου 2026. (Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας / Telegram)
Ουκρανός διασώστης στο σημείο του φονικού ρωσικού πλήγματος με πύραυλο cruise Banderol στο Χάρκοβο, στις 4 Οκτωβρίου 2026. (Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας / Telegram)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ το Χάρκοβο βρέθηκε στο στόχαστρο πυραύλων Banderol.
  • Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία εξαπέλυσε 205 επιθετικά drones διαφόρων τύπων, με την ουκρανική αεράμυνα να ανακοινώνει ότι κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 172 από αυτά.
  • Άμαχοι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν επίσης από επιθέσεις με FPV drones στη Ζαπορίζια, με κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα στο Σούμι, και με drones σε Τσερνίχιβ και Κίεβο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ το Χάρκοβο βρέθηκε στο στόχαστρο πυραύλων Banderol. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία εξαπέλυσε επίσης 205 επιθετικά drones διαφόρων τύπων, μεταξύ των οποίων 49 αεριωθούμενα.

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 42χρονος άνδρας και να τραυματιστούν ακόμη οκτώ άνθρωποι, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πυραύλους Banderol, έναν σχετικά χαμηλού κόστους ρωσικό πύραυλο cruise που χρησιμοποιείται συχνά εναντίον πόλεων κοντά στη γραμμή του μετώπου, καθώς και της Οδησσού.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια του Χαρκόβου κατά το ίδιο 24ωρο.

205 ρωσικά drones μέσα σε μία νύχτα

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 205 επιθετικά drones διαφορετικών τύπων, μεταξύ των οποίων 49 αεριωθούμενα.
Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 172 drones, μεταξύ των οποίων Shahed, Gerbera και άλλους τύπους, καθώς και δύο περιφερόμενα πυρομαχικά Banderol.

Πλήγματα καταγράφηκαν σε 13 τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντες στόχους έπεσαν σε ακόμη τρεις.

Νεκροί από FPV drones στη Ζαπορίζια

Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν σε δύο διαφορετικές επιθέσεις με ρωσικά FPV drones έξω από την πόλη της Ζαπορίζια. Σε κάθε επίθεση τραυματίστηκε επίσης από ένας άνθρωπος.

Στην περιφέρεια Σούμι, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και συνολικά 29 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα κοντά στα σύνορα. Οι περισσότεροι τραυματισμοί καταγράφηκαν έπειτα από επίθεση με κατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα στην περιφερειακή πρωτεύουσα.

Την ίδια ώρα, τον γύρο των social media κάνει βίντεο, επίσης από την περιοχή του Σούμι, στο οποίο μια γυναίκα με ποδήλατο φαίνεται να βοηθά στη διάσωση μιας ουκρανικής επίγειας ρομποτικής πλατφόρμας.

Η πλατφόρμα είχε ακινητοποιηθεί αφού έπεσε πάνω σε εχθρική νάρκη κατά τη διάρκεια πολεμικής αποστολής. Ένα δεύτερο μη επανδρωμένο επίγειο όχημα έφτασε στο σημείο για να την απομακρύνει, ωστόσο δεν κατάφερε να συνδεθεί μαζί της ώστε να τη ρυμουλκήσει.

Σε άλλο βίντεο από το Σούμι, κάτοικοι βλέπουν από το παράθυρό τους έναν πύραυλο να διασχίζει τον ουρανό σε πολύ μικρή απόσταση, προτού ακολουθήσει ισχυρή έκρηξη.

Επιθέσεις σε Νικόπολη, Τσερνίχιβ και Χερσώνα

Στη Νικόπολη της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, ενώ ακόμη ένας άνδρας τραυματίστηκε στο Παβλόχραντ.
Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 10χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με drones.

Στην περιφέρεια Χερσώνας, οι καθημερινοί ρωσικοί βομβαρδισμοί οικισμών στην ουκρανικά ελεγχόμενη πλευρά του ποταμού Δνείπερου προκάλεσαν τον τραυματισμό έξι ανθρώπων.

Χτύπημα στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας χρειάστηκε νοσηλεία, έπειτα από ρωσική επίθεση με drone στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε στο Κραματόρσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

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