Επεισόδια στη Γαλλία: 15χρονος μαθητής ακρωτηριάστηκε στο χέρι από χειροβομβίδα κρότου λάμψης σε διαδήλωση

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στη Γαλλία στο περιθώριο των μαθητικών κινητοποιήσεων, όπου ένας 15χρονος μαθητής ακρωτηριάστηκε όταν χειροβομβίδα κρότου λάμψης εξερράγη στο χέρι του έξω από επαγγελματικό λύκειο στην πόλη Λανς.

Τον βαρύ τραυματισμό του ανηλίκου επιβεβαίωσαν σε συνέντευξη Τύπου ο νομάρχης του Πα-ντε-Καλαί, Φρανσουά-Ξαβιέ Λοσέ, και ο εισαγγελέας της Μπετούν, Ετιέν Τιεφρί, επαληθεύοντας τις πρώτες πληροφορίες του μέσου Horizon Actu.

«Δυστυχώς, είχαμε έναν μαθητή λυκείου που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, έναν 15χρονο του οποίου το χέρι ακρωτηριάστηκε», δήλωσε ο Φρανσουά-Ξαβιέ Λοσέ.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:30 το πρωί της Δευτέρας στην οδό Αλεξάντερ Φλέμινγκ, κοντά στο επαγγελματικό λύκειο Auguste Béhal στη Λανς, όπου είχαν συγκεντρωθεί 200 έως 250 νέοι.

BLOCUS / LYCÉES : Un adolescent de 15 a eu la main complètement arrachée ce matin à Lens, dans le Pas-de-Calais, après l’explosion d’une grenade lancée par les CRS lors d’un rassemblement près d’un lycée (Horizon Actu). https://t.co/TTozsDYnNo Γαλλία: Κλιμακώνεται η βία στις μαθητικές διαδηλώσεις – Μαθητής έχασε το μάτι του – Γυναίκα δέχθηκε επίθεση με φλογοβόλο — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 5, 2026

Εξερράγη στα χέρια του;

Ο 15χρονος, μαθητής της πρώτης τάξης του λυκείου, έχασε το αριστερό του χέρι. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας που επικαλείται αστυνομική πηγή στην εφημερίδα Le Parisien, ο ανήλικος έπιασε μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης που είχαν ρίξει οι δυνάμεις της αστυνομίας (CRS), η οποία στη συνέχεια εξερράγη.

Ο 15χρονος έλαβε αμέσως τις πρώτες βοήθειες από τα σωστικά συνεργεία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομειακό Κέντρο (CHR) της Λιλ, με τη ζωή του να μην διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τον νομάρχη.

Από την πλευρά του, ο εισαγγελέας Ετιέν Τιεφρί εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός ως προς τις συνθήκες του περιστατικού.

«Δεν είμαι σε θέση να δηλώσω επισήμως αν ο μαθητής μάζεψε τη χειροβομβίδα από το έδαφος ή αν εκτοξεύτηκε πάνω του», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για το περιστατικό ξεκίνησε αμέσως έρευνα από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Γαλλικής Αστυνομίας (IGPN) για το αδίκημα της «βίας που προκάλεσε μόνιμη αναπηρία/ακρωτηριασμό».

Οι έρευνες θα πρέπει «να ρίξουν πλήρες φως, να αποκαταστήσουν όλη τη χρονική αλληλουχία και τη σχέση των γεγονότων που οδήγησαν σε αυτό το ακρωτηριασμένο χέρι», αλλά και «να διαπιστώσουν αν συνέτρεχαν τα κριτήρια για τη χρήση αυτού του τύπου χειροβομβίδας», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

Στο Facebook, το λύκειο Auguste Béhal ανακοίνωσε την «άμεση μετάβαση στην εξ αποστάσεως μάθηση» μετά τον σοβαρό τραυματισμό του μαθητή του σχολείου, ο οποίος «έχασε το χέρι του».



«Επιπλέον, προκειμένου να στηριχθούν όλοι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έχει επίσης δημιουργηθεί στο σχολείο μονάδα ακρόασης και υποστήριξης», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.

Πάνω από 400 λύκεια υπό κατάληψη

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, παραμονή μιας νέας ημέρας κινητοποιήσεων στην οποία καλούν τα συνδικάτα, με εκατοντάδες λύκεια να παραμένουν κλειστά ή να υπολειτουργούν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας, 413 σχολικά συγκροτήματα «αποτέλεσαν ή αποτελούν στόχο δράσεων ή καταλήψεων», καταγράφοντας πάντως πτώση 27% σε σύγκριση με την ίδια ώρα την Παρασκευή.

Έντονη ήταν η αντίδραση της Ένωσης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ligue des Droits de l’Homme), η οποία καταδίκασε «μια συνολική διολίσθηση σε σχέση με το Κράτος Δικαίου και τη μη τήρηση του νομικού πλαισίου» κατά τις επεμβάσεις των δυνάμεων επιβολής της τάξης απέναντι στους μαθητές.