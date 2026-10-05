Φωτιά στη Μηλίτσα Μεσσηνίας: Βελτιωμένη η εικόνα – Νωρίτερα ήχησε το 112

Η κατάσταση όσον αφορά στη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 11:30 το πρωί της Δευτέρας (5/10) σε δασική έκταση στη Μηλίτσα Μεσσηνίας είναι βελτιωμένη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με επίγεια και εναέρια μέσα, ενώ νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 καλώντας τους πολίτες σε ετοιμότητα και τήρηση των οδηγιών των Αρχών.

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ελικόπτερο επιχειρεί σε φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βελτιωμένη είναι η κατάσταση όσον αφορά στη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 11:30 το πρωί της Δευτέρας (5/10) σε δασική έκταση στη Μηλίτσα Μεσσηνίας.
  • Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Νωρίτερα, στις 12:34, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, το οποίο ανέφερε: «Πυρκαγιά στην περιοχή Μηλίτσα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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Βελτιωμένη είναι η κατάσταση όσον αφορά στη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 11:30 το πρωί της Δευτέρας (5/10) σε δασική έκταση στη Μηλίτσα Μεσσηνίας.

Φωτιά στην Μηλίτσα Μεσσηνίας: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Μεσσήνης  συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Φωτιά σε δασική έκταση στην Μηλίτσα Μεσσηνίας – Επιχειρούν και 3 εναέρια μέσα

Νωρίτερα ήχησε το 112

Νωρίτερα, στις 12:34, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Μηλίτσα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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