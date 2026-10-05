Φωτιά στη Μηλίτσα Μεσσηνίας: Βελτιωμένη η εικόνα – Νωρίτερα ήχησε το 112

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Βελτιωμένη είναι η κατάσταση όσον αφορά στη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 11:30 το πρωί της Δευτέρας (5/10) σε δασική έκταση στη Μηλίτσα Μεσσηνίας.

Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Μεσσήνης συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Νωρίτερα ήχησε το 112

Νωρίτερα, στις 12:34, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Μηλίτσα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».