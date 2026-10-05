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Φωτιά σε δασική έκταση στην Μηλίτσα Μεσσηνίας – Επιχειρούν και 3 εναέρια μέσα

Φωτιά σε δασική έκταση στην Μηλίτσα Μεσσηνίας – Επιχειρούν και 3 εναέρια μέσα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα Μεσσηνίας, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 39 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ ο Δήμος Μεσσήνης συνδράμει με υδροφόρες και το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια.

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
Φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (5/10) σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα Μεσσηνίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 11:30.
  • Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 39 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Ο Δήμος Μεσσήνης κινητοποιήθηκε για να συνδράμει με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (5/10) σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα Μεσσηνίας, προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 39 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης  ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Μεσσήνης  για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

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