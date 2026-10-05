Φωτιά σε δασική έκταση στην Μηλίτσα Μεσσηνίας – Επιχειρούν και 3 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (5/10) σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα Μεσσηνίας, προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30.
Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 39 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Μεσσήνης για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.