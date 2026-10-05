Οι κόρες της Αρετής: Πρεμιέρα απόψε με διπλό επεισόδιο

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Η σύγχρονη δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής» κάνει πρεμιέρα αυτή απόψε, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.

Όλα όσα θα δούμε στην πρεμιέρα της σειράς

Η Αρετή (Μαριάννα Τουμασάτου), μια γυναίκα από φτωχή γειτονιά στη Δραπετσώνα, είναι αποφασισμένη να αλλάξει τη μοίρα της οικογένειάς της μέσα από την ομορφιά της μικρής κόρης της, Άννας (Γεωργία Μεσαρίτη), την οποία σέρνει από casting σε casting.

Η σχέσεις της με τη μεγάλη της κόρη Ναταλία (Ασημένια Βουλιώτη) – εκπαιδεύτρια kick boxing – είναι τεταμένες μια και η Ναταλία δεν συμφωνεί με την οπτική της μάνας της για τη ζωή.

Στην άλλη άκρη της πόλης, η εύπορη οικογένεια του Λεωνίδα Κεχαγιά (Γιάννος Περλέγκας) παλεύει με τις δικές της εντάσεις — ο ατίθασος και κακομαθημένος γιος Αλέξης (Ιάσονας Χρόνης) αναλαμβάνει τον διαγωνισμό ομορφιάς «Πρόσωπο της Ελλάδας» για την εταιρεία καλλυντικών Lycia.

Η Αρετή μαθαίνει για τον διαγωνισμό, εισβάλλει στο casting με την Άννα αργοπορημένη και απειλεί τον Αλέξη με μια τυχαία πληροφορία που παίρνει εκείνη τη στιγμή, ώστε να εξασφαλίσει νέα ευκαιρία για την Άννα.

Εκείνος, υποψιασμένος ότι πάει να τον παγιδεύσει, δίνει ραντεβού το βράδυ στο ξενοδοχείο, με όρο να έρθει η κοπέλα μόνη της.

Οι δυναμικές στο σπίτι του Κεχαγιά δοκιμάζονται, με τον μεγάλο γιο, τον Ανδρέα (Δημήτρης Αποστολόπουλος), να νιώθει αδικημένος σε σχέση με τα αδέλφια του, συναίσθημα που φροντίζει να του ενισχύει η φιλόδοξη και απαιτητική γυναίκα του, η Τζένη (Μαριάννα Πουρέγκα) η οποία νιώθει παρείσακτη μέσα στην οικογένεια λόγω του παρελθόντος της.

Η Αρετή κατορθώνει να εισβάλλει ως εργαζόμενη στη βίλα, ζητώντας από την Άννα να την ακολουθήσει προκειμένου να κερδίσει στον διαγωνισμό.

Η Ναταλία απαγορεύει στην Άννα να πάει το ίδιο και το αγόρι της ο Νικόλας (Γιώργος Ζιάκας) ο οποίος αντιδρά έντονα και την απειλεί με χωρισμό.

Η Ναταλία – από το αγοροκόριτσο που είναι – μεταμορφώνεται σε μια όμορφη γυναίκα και οπλισμένη με θυμό για τις τακτικές του νάρκισσου Αλέξη Κεχαγιά να δίνει ραντεβού σε νέα κορίτσια σε ξενοδοχεία αλλά και με ένα προσωπικό ενδιαφέρον για εκείνον που παλεύει να αρνηθεί στον εαυτό της — πηγαίνει στη θέση της αδελφής της στο ξενοδοχείο για να του δώσει ένα μάθημα.

Εκεί όμως, την περιμένει μια πολύ μεγάλη έκπληξη από τον μεγάλο αδελφό της οικογένειας Κεχαγιά, τον Κωνσταντίνο (Σταύρος Τσουμάνης).

Δείτε τα trailer:

Συμμετέχουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα, Αθηνά Ροδίτου, Φοίβος Παπακώστας, Μελίνα Βαμπούλα, Χρύσα Κλούβα, Ηλέκτρα Γεννατά.

Στο ρόλο της Καιτούλας η Μάνια Παπαδημητρίου

Στο ρόλο της Έφης η Αλεξία Καλτσίκη

Στο ρόλο της Αφροδίτης η Ράνια Σχίζα

Σενάριο: Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος