Φωτιά στην Μηλίτσα Μεσσηνίας: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ήχησε το 112 για την φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα, στη Μεσσηνία.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Μηλίτσα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που εστάλη μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής.

Επιχειρούν και 3 εναέρια μέσα

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς περίπου στις 11:30.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 39 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Μεσσήνης για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.