Φωτιά στην Μηλίτσα Μεσσηνίας: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Ήχησε το 112 για την φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα, στη Μεσσηνία.
«Πυρκαγιά στην περιοχή Μηλίτσα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που εστάλη μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Μηλίτσα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik
@pyrosvestiki
@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) October 5, 2026
Επιχειρούν και 3 εναέρια μέσα
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς περίπου στις 11:30.
Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 39 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Μεσσήνης για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.