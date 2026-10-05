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Φωτιά σε δασική έκταση στην Μηλίτσα Μεσσηνίας – Επιχειρούν και 3 εναέρια μέσα

Φωτιά στην Μηλίτσα Μεσσηνίας: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Στη Μηλίτσα Μεσσηνίας εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά, με το 112 να στέλνει μήνυμα ετοιμότητας στους κατοίκους της περιοχής. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 39 πυροσβέστες, 12 οχήματα και 3 εναέρια μέσα, ενώ έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ήχησε το 112 για την φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα, στη Μεσσηνία.
  • Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 39 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας. Ο Δήμος Μεσσήνης συνδράμει επίσης με υδροφόρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ήχησε το 112 για την φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα, στη Μεσσηνία.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Μηλίτσα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που εστάλη μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής.

Επιχειρούν και 3 εναέρια μέσα

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς περίπου στις 11:30.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 39 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης  ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Μεσσήνης  για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

 

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