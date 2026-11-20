Την αποχώρησή του από τη θέση του Εθνικού Διευθυντή Κυβερνοασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Σον Κερνκρος, όπως αναφέρει το Axios. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ενώ η απόφαση συνδέεται χρονικά με την επικείμενη αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στο Κογκρέσο.

Ο Κερνκρος είναι επικεφαλής του Γραφείου του Εθνικού Διευθυντή Κυβερνοασφάλειας (Office of the National Cyber Director), το οποίο συντονίζει την κυβερνητική πολιτική και τον στρατηγικό σχεδιασμό για την προστασία του κυβερνοχώρου σε επίπεδο ομοσπονδιακής διοίκησης.

Σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα, ο Κερνκρος δεν σχεδίαζε να παραμείνει στη θέση του για ακόμη δύο χρόνια. Για τον λόγο αυτό, επέλεξε να αποχωρήσει τώρα, ώστε η κυβέρνηση να διαθέτει επαρκή χρόνο για την επιλογή του διαδόχου του και την έγκριση του διορισμού του από τη Γερουσία, πριν από την ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς τον Ιανουάριο.

Οι πηγές του αμερικανικού μέσου διευκρινίζουν ότι η αποχώρηση πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα, χωρίς ενδείξεις διαφωνιών ή έντασης στις σχέσεις του Κερνκρος με την κυβέρνηση.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ακολουθεί την απώλεια της πλειοψηφίας τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η αλλαγή στην ηγεσία της αμερικανικής κυβερνοασφάλειας πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν καταγραφεί τεχνικές δυσλειτουργίες σε κρίσιμες υποδομές των ΗΠΑ, με επιπτώσεις στις αερομεταφορές, στις τραπεζικές υπηρεσίες και σε συστήματα που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια.

Ωστόσο, ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα διευκρινίσει ότι τα συγκεκριμένα περιστατικά δεν σχετίζονται μεταξύ τους, αποκλείοντας παράλληλα το ενδεχόμενο να αποτελούν αποτέλεσμα κυβερνοεπιθέσεων.

Πηγή: Reuters