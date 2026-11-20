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Την 4η νίκη της στη φετινή EuroLeague πανηγύρισε η Μπάγερν Μονάχου, επικρατώντας με 100-81 της ουραγού Μπασκόνια, για τη 13η αγωνιστική.

Οι Βαυαροί κυριάρχησαν μετά το πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας εξαιρετική ευστοχία από τα 6,75 μ. (15/29 τρίποντα). Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ουάσινγκτον με 23 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Τίμαν (15π.) και Τζέσαπ (13π.). Για την Μπασκόνια ξεχώρισε ο Στιούαρτ με 17 πόντους.

Σπουδαία ανατροπή πέτυχε η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία, αν και βρέθηκε τρεις φορές πίσω με διψήφια διαφορά, επικράτησε της Φενερμπαχτσέ με 78-70 στο «Unipol Forum».

Με πρωταγωνιστές τους Μόουζες Ράιτ (22π., 11ρ.), Μπολμάρο (19π.) και Γκούντουριτς (16π.), οι Ιταλοί έφτασαν στη δεύτερη διαδοχική νίκη τους και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 3-10. Αντίθετα, η Φενέρ υποχώρησε στο 8-5, προβληματίζοντας ξανά μακριά από την έδρα της, όπου μετρά μόλις μία νίκη σε έξι αγώνες.

Η Βαλένθια παρέμεινε στην κορυφή της EuroLeague, επικρατώντας με 92-87 της Βίρτους Μπολόνια και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 10-3.

Οι Ισπανοί διατηρούσαν τον έλεγχο για τρία δεκάλεπτα, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα εντυπωσιακό σερί 0-16 των Ιταλών, που τους έφερε στο +10 (67-77). Η αντίδραση της Βαλένθια, με καθοριστικές λύσεις από τους Σακό και Σορτς, αποδείχθηκε αρκετή για την ανατροπή και τη νίκη. Στο 5-8 υποχώρησε η Βίρτους.

Σπουδαία νίκη με 97-96 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ πανηγύρισε η Παρί, με τον Ναντίρ Ιφί να εξελίσσεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή. Ο Γάλλος γκαρντ ευστόχησε σε τρίποντο 16 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του, έπειτα από ένα συγκλονιστικό φινάλε.

Η Παρί είχε προηγηθεί ακόμη και με οκτώ πόντους στο τέλος της τρίτης περιόδου, όμως η Χάποελ επέστρεψε και πέρασε μπροστά με καλάθι του Ζακ ΛεΝτέι, πριν ο Ιφί δώσει την τελική απάντηση. Αυτή ήταν η έκτη συνεχόμενη νίκη για τους Παριζιάνους.

Τα αποτελέσματα:

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι 74-80

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 72-87

Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 100-81

Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 78-70

Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ 97-96

Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια 92-87

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου:

Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν (20/11, 19:30)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15)

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (20/11, 21:30)

Παρτίζαν – Μπεσίκτας (20/11, 21:45)

Η βαθμολογία: