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Βαρύς είναι ο απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11) στην Τιφλίδα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μερικώς πενταώροφο κτίριο.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών αποδίδουν την έκρηξη σε πιθανή διαρροή αερίου.

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γεωργίας, Σουλχάν Ταμαζασβίλι, ο οποίος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι διασώστες εντόπισαν έξι σορούς στα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και εκείνη ενός μικρού παιδιού.

Blast MIRACLE! – Rescuers pull a girl from the rubble of a Tbilisi home destroyed in a gas explosion. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Δώρο Χριστουγέννων 2026: Τι ισχύει για όσους εργάζονται με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση – Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί She had been trapped for more than eight hours. Doctors say she is doing well. — Viory Video (@vioryvideo) November 19, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργού, η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε τη στιγμή που ένοικος του κτιρίου επιχείρησε να ανάψει καλοριφέρ αερίου.

Μέσα στο κλίμα αγωνίας που επικράτησε κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, ένα κορίτσι μόλις τριών ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια, προκαλώντας συγκίνηση και ανακούφιση στους κατοίκους της περιοχής και στους συγκεντρωμένους πολίτες.

🇬🇪 Two people dead and a three-year-old girl rescued alive after a suspected gas explosion destroyed a residential building in Tbilisi’s Ponichala district. Four people were injured, one critically. https://t.co/XOB2lvIwAH — Global Brief (@globalbrief_now) November 19, 2026

Ωστόσο, η τραγωδία παραμένει βαρύτατη, καθώς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης, Τεϊμουράζ Μγκεμπρισβίλι, ένα από τα θύματα ενδέχεται να είναι η μητέρα του παιδιού που διασώθηκε.

Από τους τέσσερις τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση ενός 11χρονου αγοριού, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.