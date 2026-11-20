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Το Κοινοβούλιο της Δανίας ενέκρινε ομόφωνα την Πέμπτη (19/11) τη νέα συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Δανίας, Γροιλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα περίοδο συνεργασίας στην Αρκτική, λίγους μήνες μετά τις επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για κατάληψη της Γροιλανδίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, η συμφωνία, η οποία υπεγράφη τον Σεπτέμβριο από τον Αμερικανό πρόεδρο και τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γροιλανδίας, Μέτε Φρεντέρικσεν και Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, επικαιροποιεί την αμυντική συμφωνία του 1951.

Το νέο πλαίσιο παρέχει στις ΗΠΑ πρόσβαση σε υποθαλάσσιες περιοχές της Γροιλανδίας και ειδική άδεια για την κατασκευή συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας.

Παράλληλα, αναγνωρίζει τη Γροιλανδία, πρώην αποικία της Δανίας που διαθέτει ευρεία αυτονομία, ως ισότιμο εταίρο. Προβλέπει επίσης ότι, εάν το νησί αποκτήσει πλήρη ανεξαρτησία από τη Δανία, θα παραμείνει μέλος του ΝΑΤΟ.

«Η συμφωνία αίρει κάθε αβεβαιότητα για τη Γροιλανδία»

Η συμφωνία είχε ήδη εγκριθεί από το Κοινοβούλιο της Γροιλανδίας νωρίτερα τον Νοέμβριο. Πλέον, σύμφωνα με τον Δανό υπουργό Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, απομένει μόνο η σχετική γνωστοποίηση του Τραμπ στο αμερικανικό Κογκρέσο για να τεθεί σε ισχύ.

«Έχουμε πλέον ολοκληρώσει το δικό μας μέρος. Πρόκειται για θετική εξέλιξη, καθώς αίρει κάθε αβεβαιότητα γύρω από τη Γροιλανδία και δημιουργεί ένα κατάλληλο πλαίσιο για τη μελλοντική συνεργασία», δήλωσε ο Ράσμουσεν.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η εμπιστοσύνη στις σχέσεις με τις ΗΠΑ έχει υποστεί πλήγμα και θα χρειαστεί σημαντική προσπάθεια για να αποκατασταθεί.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι, παρά τις προηγούμενες εξαγγελίες Τραμπ για ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, η Ουάσινγκτον δεν έχει ενημερώσει ακόμη την Κοπεγχάγη για σχέδια δημιουργίας νέων στρατιωτικών βάσεων.

Με 109 ψήφους εγκρίθηκε η συμφωνία

Ο Αμερικανός πρέσβης στη Δανία, Κεν Χάουερι, χαιρέτισε την ομόφωνη έγκριση της συμφωνίας με 109 ψήφους υπέρ και καμία κατά.

Χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορικό επίτευγμα», υποστηρίζοντας ότι εκσυγχρονίζει την αμυντική συνεργασία και ενισχύει την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δανίας, της Γροιλανδίας και του ΝΑΤΟ.

Από τις απειλές εισβολής στη συμφωνία

Η επικύρωση πραγματοποιείται έπειτα από μια περίοδο πρωτοφανούς έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Κοπεγχάγης.

Οι επανειλημμένες απειλές του Τραμπ για ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας είχαν προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στη Δανία, η οποία, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Guardian, είχε προετοιμαστεί ακόμη και για ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική επίθεση.

Τον Ιανουάριο, η Κοπεγχάγη φέρεται να είχε αποστείλει αποθέματα αίματος και εκρηκτικά, προκειμένου να μπορεί να καταστρέψει διαδρόμους προσγείωσης σε περίπτωση αμερικανικής εισβολής.

Η νέα συμφωνία επιχειρεί πλέον να αποκαταστήσει τη συνεργασία μεταξύ των τριών πλευρών, με τη Δανία να επισημαίνει ότι, παρά την πρόοδο, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τις ΗΠΑ παραμένει σημαντική πρόκληση.