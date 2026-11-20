Την Μαρία Κίτσου υποδέχτηκαν στο «Studio στις 3», η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Η ταλαντούχα καλλιτέχνις, την οποία λατρεύει ένα μεγάλο μέρος του κοινού, περιέγραψε το πώς είναι ως άνθρωπος και παραδέχτηκε ότι «στον σκληρό κόσμο έμαθα ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι τυφλά κανέναν».

Ανάμεσα σε άλλα, η Μαρία Κίτσου μιλώντας με τους δύο παρουσιαστές, εξήγησε πως: «Είμαι ένας άνθρωπος με χιούμορ, το λατρεύω το χιούμορ, δηλαδή ζω για το χιούμορ, θέλω τα πάντα να τα βλέπω με μια αστεία πλευρά. Αλλά ταυτόχρονα είμαι ένας πολύ αγχώδης άνθρωπος, με τις θλίψεις μου, αλλά πάντα πρόθυμη στο να αρπάξω τη ζωή. Δηλαδή να κρατηθώ από τη ζωή».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, η επιτυχημένη ηθοποιός ρωτήθηκε για το τι μάθημα έμαθε στον σκληρό κόσμο. Η ίδια απάντησε: «Στον σκληρό κόσμο έμαθα ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι τυφλά κανέναν, ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, υπάρχουν πράγματα που λέγονται πίσω από την πλάτη σου και μπορεί να τα μάθεις ή να μην τα μάθεις ποτέ και να ζεις τον ύπνο του δικαίου.

Καλύτερο είναι να ξέρεις. Δεν θα ήθελα να ζω στην άγνοια. Πιστεύω ότι όλα για κάποιον λόγο συμβαίνουν…».