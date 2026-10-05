Νόμπελ Ιατρικής 2026: Στους Deisseroth, Hegemann και Nagel για την επανάσταση της οπτογενετικής

Το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής για το 2026 απονέμεται από κοινού στους Καρλ Ντέισεροθ, Πέτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τους φωτορυθμιζόμενους διαύλους ιόντων και την οπτογενετική. Αυτή η πρωτοποριακή μέθοδος ελέγχου των νευρικών σημάτων μέσω του φωτός έχει αλλάξει ριζικά την κατανόηση του νευρικού συστήματος και ανοίγει νέους δρόμους στη νευροεπιστήμη και την ιατρική έρευνα.

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Επιστήμη & Τεχνολογία

Νόμπελ Ιατρικής 2026
Πηγή: nobelprize.org
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής για το 2026 απονέμεται στους Καρλ Ντέισεροθ, Πέτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ «για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τους φωτορυθμιζόμενους διαύλους ιόντων και την οπτογενετική».
  • Οι Πέτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ ανακάλυψαν τη ροδοψίνη των διαύλων, μια πρωτεΐνη που προσδίδει στα κύτταρα ευαισθησία στο φως.
  • Ο Καρλ Ντέισεροθ εξέλιξε την τεχνική, εφαρμόζοντας τη ροδοψίνη σε νευρικά κύτταρα ζωντανών ποντικών, δημιουργώντας την οπτογενετική που αλλάζει τη νευροεπιστήμη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια πρωτοποριακή επιστημονική εξέλιξη που άλλαξε ριζικά την κατανόηση του νευρικού συστήματος τιμάται με την ανώτατη επιστημονική διάκριση. Το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής για το 2026 απονέμεται από κοινού σε τρεις διακεκριμένους επιστήμονες — τους Καρλ Ντέισεροθ, Πέτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής Νόμπελ, οι τρεις ερευνητές βραβεύονται «για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τους φωτορυθμιζόμενους διαύλους ιόντων και την οπτογενετική».


Οι Πέτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ ανακάλυψαν τη ροδοψίνη των διαύλων (channelrhodopsin), μια πρωτεΐνη με μοναδικές ιδιότητες.

Κατά τις έρευνές τους, διαπίστωσαν ότι σε όποιο κύτταρο κι αν τοποθετούσαν τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη, αυτό αποκτούσε ευαισθησία στο φως.

Στη συνέχεια, ο Καρλ Ντέισεροθ εισήγαγε το γονίδιο της ροδοψίνης των διαύλων σε νευρικά κύτταρα αρουραίων.

Φωτίζοντας τα κύτταρα με μπλε φως, κατάφερε να πυροδοτήσει ένα νευρικό σήμα. Αργότερα, εξέλιξε την τεχνική αυτή επιτυγχάνοντας τη λειτουργία αυτού του φωτοκατευθυνόμενου «διακόπτη» νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο ζωντανών ποντικών.

Η συγκεκριμένη μέθοδος ελέγχου των νευρικών σημάτων μέσω του φωτός ονομάζεται πλέον οπτογενετική (optogenetics) και έχει αποκτήσει ταχύτατα παγκόσμιο αντίκτυπο, ανοίγοντας νέους δρόμους στη νευροεπιστήμη και την ιατρική έρευνα.

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