Νόμπελ Ιατρικής 2026: Στους Deisseroth, Hegemann και Nagel για την επανάσταση της οπτογενετικής

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Μια πρωτοποριακή επιστημονική εξέλιξη που άλλαξε ριζικά την κατανόηση του νευρικού συστήματος τιμάται με την ανώτατη επιστημονική διάκριση. Το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής για το 2026 απονέμεται από κοινού σε τρεις διακεκριμένους επιστήμονες — τους Καρλ Ντέισεροθ, Πέτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής Νόμπελ, οι τρεις ερευνητές βραβεύονται «για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τους φωτορυθμιζόμενους διαύλους ιόντων και την οπτογενετική».

BREAKING NEWS

The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” https://t.co/pkDDEBWtkz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Η διάταξη-«κλειδί» για μειώσεις στον ΕΦΚ καυσίμων



Οι Πέτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ ανακάλυψαν τη ροδοψίνη των διαύλων (channelrhodopsin), μια πρωτεΐνη με μοναδικές ιδιότητες.

Κατά τις έρευνές τους, διαπίστωσαν ότι σε όποιο κύτταρο κι αν τοποθετούσαν τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη, αυτό αποκτούσε ευαισθησία στο φως.

Στη συνέχεια, ο Καρλ Ντέισεροθ εισήγαγε το γονίδιο της ροδοψίνης των διαύλων σε νευρικά κύτταρα αρουραίων.

Φωτίζοντας τα κύτταρα με μπλε φως, κατάφερε να πυροδοτήσει ένα νευρικό σήμα. Αργότερα, εξέλιξε την τεχνική αυτή επιτυγχάνοντας τη λειτουργία αυτού του φωτοκατευθυνόμενου «διακόπτη» νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο ζωντανών ποντικών.

Η συγκεκριμένη μέθοδος ελέγχου των νευρικών σημάτων μέσω του φωτός ονομάζεται πλέον οπτογενετική (optogenetics) και έχει αποκτήσει ταχύτατα παγκόσμιο αντίκτυπο, ανοίγοντας νέους δρόμους στη νευροεπιστήμη και την ιατρική έρευνα.