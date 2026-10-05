El País: «Το τελευταίο χαρτί του Πέδρο Σάντσεθ» – Η εκλογική μάχη που κρίνει το πολιτικό του μέλλον

Στην πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της πολιτικής του διαδρομής μπαίνει ο Πέδρο Σάντσεθ, καθώς οι πρόωρες εκλογές της 29ης Νοεμβρίου δεν κρίνουν μόνο την τύχη της προοδευτικής κυβέρνησης στην Ισπανία, αλλά ενδέχεται να καθορίσουν και το προσωπικό πολιτικό μέλλον του σοσιαλιστή πρωθυπουργού. Σύμφωνα με ανάλυση της El País, ο Σάντσεθ επιστρέφει για ακόμη μία φορά σε μια στρατηγική υψηλού ρίσκου, αυτή τη φορά όμως με τα περιθώρια σαφώς μικρότερα.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός ήθελε να παραμείνει στην εξουσία έως το 2027, διαψεύδοντας όσους προέβλεπαν ήδη από το 2023 ότι η κυβέρνησή του δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει τη θητεία της.

Τελικά, όμως, επέλεξε να επισπεύσει τις γενικές εκλογές, επιχειρώντας να αξιοποιήσει την έντονη κοινωνική κινητοποίηση γύρω από τη στεγαστική κρίση, η οποία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά ζητήματα της χώρας.

Η πιο δύσκολη συγκυρία της πρωθυπουργίας του

Η El País επισημαίνει ότι ο Σάντσεθ έχει βρεθεί πολλές φορές στο παρελθόν μπροστά σε πολιτικά αδιέξοδα και έχει κατορθώσει να ανακάμψει, οικοδομώντας την εικόνα ενός πολιτικού που επιβιώνει όταν όλα φαίνεται να έχουν στραφεί εναντίον του.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, το πολιτικό περιβάλλον είναι διαφορετικό.

Ο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δυσμενές δημοσκοπικό τοπίο, έντονες δικαστικές και πολιτικές πιέσεις και ένα κόμμα στο οποίο, παρότι δεν αμφισβητείται ανοιχτά η ηγεσία του, έχει αρχίσει να καλλιεργείται αίσθηση ότι πλησιάζει το τέλος ενός πολιτικού κύκλου.

Κατά τη διάρκεια της νομοθετικής περιόδου, δύο γραμματείς Οργάνωσης του PSOE οδηγήθηκαν στη φυλακή, με τον έναν να έχει πλέον τελεσίδικη καταδίκη, ενώ ο Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο έχει πάψει να αποτελεί το εκλογικό πλεονέκτημα που ήταν στο παρελθόν.

Παράλληλα, οι υποθέσεις που αφορούν πρόσωπα από το οικογενειακό και πολιτικό περιβάλλον του πρωθυπουργού έχουν προσθέσει σημαντική πίεση στην κυβέρνηση.

Μια καριέρα χτισμένη πάνω στο πολιτικό ρίσκο

Η πολιτική πορεία του Σάντσεθ χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια από κινήσεις που συχνά θεωρήθηκαν εξαιρετικά επικίνδυνες.

Έχει αντιμετωπίσει τρεις διαφορετικούς ηγέτες του Λαϊκού Κόμματος, τον Μαριάνο Ραχόι, τον Πάμπλο Κασάδο και τον Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, ενώ είδε παράλληλα να εμφανίζονται και στη συνέχεια να αποχωρούν από το προσκήνιο πρόσωπα της λεγόμενης «νέας πολιτικής», όπως ο Άλμπερτ Ριβέρα και ο Πάμπλο Ιγκλέσιας.

Υπό την ηγεσία του σημειώθηκαν επίσης αρκετές πολιτικές «πρωτιές» στην Ισπανία. Ο Σάντσεθ έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός που ανέλαβε την εξουσία μέσω επιτυχημένης πρότασης μομφής, σχημάτισε την πρώτη κυβέρνηση συνασπισμού στη σύγχρονη δημοκρατική περίοδο της χώρας και κατάφερε να διατηρηθεί στην εξουσία για ολόκληρη νομοθετική περίοδο χωρίς να εγκρίνει νέο κρατικό προϋπολογισμό.

Οι εκλογές του Νοεμβρίου θα είναι η έκτη φορά που θα ηγηθεί του PSOE σε εθνικές κάλπες.

Από την πτώση στην επιστροφή

Η πολιτική του εικόνα έχει οικοδομηθεί σε μεγάλο βαθμό πάνω στις επανειλημμένες επιστροφές του.

Όταν απομακρύνθηκε από την ηγεσία του PSOE, επέστρεψε κερδίζοντας τις εσωκομματικές εκλογές απέναντι στον ίδιο τον μηχανισμό του κόμματος. Αργότερα ανέτρεψε την κυβέρνηση Ραχόι μέσω πρότασης μομφής και βρέθηκε στην πρωθυπουργία.

Ακόμη και μετά το δυσμενές αποτέλεσμα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών του 2023, αιφνιδίασε με την προκήρυξη πρόωρων εκλογών και κατάφερε τελικά να παραμείνει στην εξουσία μέσω νέων κοινοβουλευτικών συμμαχιών.

Δεν του βγήκαν, πάντως, όλες οι κινήσεις. Η επανάληψη των εκλογών το 2019, με στόχο μεταξύ άλλων να αποφύγει έναν κυβερνητικό συνασπισμό με το Podemos, δεν είχε το αποτέλεσμα που επιδίωκε και τελικά κατέληξε να συγκυβερνήσει με το κόμμα.

Tens of thousands protested across Spain after parliament rejected housing measures to ban evictions, freeze rents and regulate short-term rentals https://t.co/KrqaBzLJjv https://t.co/12SfrpUbNL — Reuters (@Reuters) October 3, 2026

Το μεγάλο χαρτί της στεγαστικής κρίσης

Αυτή τη φορά ο Σάντσεθ επιχειρεί να τοποθετήσει τη στέγαση στο κέντρο της προεκλογικής εκστρατείας.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια για το κόστος κατοικίας και οι κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών δημιουργούν, σύμφωνα με την ανάλυση του ισπανικού μέσου, μια πολιτική ευκαιρία που δεν υπήρχε πριν από μερικούς μήνες.

Ο στόχος του PSOE είναι να μετατρέψει την προεκλογική μάχη σε σύγκρουση δύο διαφορετικών μοντέλων διακυβέρνησης, παρουσιάζοντας από τη μία την προοδευτική συμμαχία και από την άλλη το PP και το Vox.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιβίωση της σημερινής κυβερνητικής συμμαχίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν ο Σάντσεθ καταφέρει να κινητοποιήσει ξανά τους ψηφοφόρους της Αριστεράς.

Μια εκλογή που μπορεί να ανοίξει και τη συζήτηση για τη διαδοχή

Για τον ίδιο, πάντως, το διακύβευμα είναι πλέον προσωπικό.

Στην El País εκτιμάται ότι, εάν ο Σάντσεθ δεν καταφέρει να παραμείνει στην πρωθυπουργία μετά τις εκλογές, στο PSOE αναμένεται να ανοίξει συζήτηση για τη διαδοχή του.

Γι’ αυτό και η νέα προεκλογική εκστρατεία παρουσιάζεται ως η πιο καθοριστική της καριέρας του.

Ο Σάντσεθ έχει στο παρελθόν μετατρέψει πολιτικές ήττες σε επιστροφές. Αυτή τη φορά, όμως, καλείται να επιχειρήσει ακόμη μία ανατροπή ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος ταυτόχρονα με δημοσκοπική πίεση, πολιτική φθορά και ένα εξαιρετικά αβέβαιο προεκλογικό σκηνικό.

Η «τελευταία σφαίρα», όπως τη χαρακτηρίζει η El País, θα κρίνει τόσο το μέλλον της ισπανικής κυβέρνησης όσο και το εάν ο Πέδρο Σάντσεθ θα συνεχίσει να αποτελεί το κυρίαρχο πρόσωπο του PSOE.