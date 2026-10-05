Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στο Σουφλί: Σπεύδουν 30 δασοκομάντος από Ελευσίνα – «Τα πράγματα είναι δύσκολα» λέει στο enikos.gr ο δασάρχης Διδυμοτείχου

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Δυσοίωνη είναι κάθε εκτίμηση ως προς το τεράστιο πύρινο μέτωπο στο Σουφλί. Η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη, παρά τις ισχυρότατες δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν από στεριά και αέρα. Οι φλόγες πέρασαν από τη Βουλγαρία στο ελληνικό έδαφος και δεν δείχνουν ούτε στιγμή να υποχωρούν, με αποτέλεσμα να στέλνονται επειγόντως από την Ελευσίνα άλλοι 30 δασοκομάντος, ενώ στο σημείο θα φτάσει και ο υπαρχηγός του Π.Σ.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στη μάχη επιχειρούν πλέον 220 πυροσβέστες, με 12 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης, 4ης, 5ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 48 πυροσβεστικά οχήματα.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η κινητοποίηση των εναέριων μέσων, καθώς έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, με το ένα από αυτά να έχει αναλάβει τον συντονισμό των επιχειρήσεων από αέρος.

Μεταβαίνει και ο αντιστράτηγος Παππάς

Στην περιοχή μεταβαίνει με επιπλέον ελικόπτερο και ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, προκειμένου να συντονίσει τις δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο, ενώ συγχρόνως έχει προγραμματιστεί η αεροπορική μεταφορά ακόμη 30 πυροσβεστών της 1ης ΕΜΟΔΕ από την Ελευσίνα στην Αλεξανδρούπολη με αεροσκάφος C-27.

Μετά την άφιξή τους, οι δασοκομάντος θα προωθηθούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς, ενισχύοντας περαιτέρω τις επίγειες δυνάμεις.

Δασάρχης Διδυμοτείχου στο enikos.gr: «Τα πράγματα είναι δύσκολα»

Σε ό,τι αφορά στην εικόνα που παρουσιάζει η πυρκαγιά σύμφωνα με τον δασάρχη Διδυμοτείχου, Δημήτρη Μητρούδη, που μίλησε στο enikos.gr, αυτή δυστυχώς είναι «πολύ άσχημη».

Πνέουν ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να σπρώχνουν την πυρκαγιά και μάλιστα όταν αυξάνεται η έντασή τους η φωτιά μεγαλώνει και δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο η προσπάθεια κατάσβεσης.

«Τα πράγματα είναι δύσκολα. Η πυρκαγιά εισήλθε από τη Βουλγαρία στο ελληνικό έδαφος νωρίς χθες το απόγευμα και καίει στην κοινότητα Μικρό Δέρειο στο Σουφλί.

Το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο, πέρασαν πολλές εστίες από τη Βουλγαρία.

Ο αέρας κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη. Αν και τα ξημερώματα έπεσαν λίγο οι άνεμοι, στη συνέχεια αυξήθηκαν ξανά. Η κατάσταση είναι άσχημη.

Το ανάγλυφο επίσης δεν βοηθά στην πυρόσβεση. Δεν υπάρχει ομαλό ανάγλυφο, έχει κλίσεις και η βλάστηση εναλλάσσεται. Πότε είναι πευκοδάσος (μαύρη πεύκη), πότε δρυς και πότε χαμηλή βλάστηση.

Επιπλέον, υπήρχε έντονη ξηρασία, οπότε όλα είναι “μπαρούτι” εκεί πάνω.

Μόνο εάν κόψει ο άνεμος θα έχουμε καλά αποτελέσματα», λέει ο κ. Μητρούδης στο enikos.gr.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος ο δήμος Σουφλίου έχει διαθέσει υδροφόρες.

Το χρονικό της πυρκαγιάς

Ο έντονος καπνός που εμφανίστηκε το πρωί της Κυριακής στον ουρανό της Βουλγαρίας πλησίον των ελληνοβουλγαρικών συνόρων ήταν εκείνος που σύμφωνα με το δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής οι οποίες περίπου τέσσερις ώρες πριν εισέλθει η φωτιά στο ελληνικό έδαφος είχαν ήδη πάρει θέση για την αντιμετώπισή της.

Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, «υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος ήδη από τις 12.00 με τη φωτιά να περνάει τα σύνορα -στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Ρούσσας και Μικρού Δερείου- από τη Βουλγαρία περίπου στις 16.00. Το επιχειρησιακό κέντρο παρακολουθούσε από νωρίς την κίνηση της φωτιάς προς την Ελλάδα…».

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της πυρκαγιάς και η κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος υπήρξαν σύμφωνα με τον κ. Καλακίκο άμεσες, ωστόσο οι ισχυρές -κατά διαστήματα- ριπές του αέρα, ο πολύ έντονος μαύρος καπνός που πολύ σύντομα κάλυψε σχεδόν το σύνολο του μεγάλου μετώπου της πυρκαγιάς καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο το έργο των δυνάμενων κατάσβεσης.