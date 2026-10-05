Φινλανδία: Πέταξε τραπεζάκι σαλονιού στην σύντροφό του και την σκότωσε – Πήγε να δει ταινία ενώ εκείνη ήταν πεσμένη στο πάτωμα

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Σε φυλάκιση δύο ετών και οκτώ μηνών καταδικάστηκε ένας 32χρονος στη Φινλανδία, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι τραυμάτισε θανάσιμα την σύντροφό του πετώντας πάνω της τραπεζάκι σαλονιού και στη συνέχεια δεν κάλεσε εγκαίρως βοήθεια όταν, δύο εβδομάδες αργότερα, εκείνη κατέρρευσε μέσα στο σπίτι τους.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Οστροβοθνίας έκρινε τον Γιάνε Κουλγιουνλάχτι ένοχο για βαριά σωματική βλάβη, βαριά πρόκληση θανάτου από αμέλεια και χρήση ναρκωτικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου στο σπίτι του ζευγαριού στη Βάασα.

Ο 32χρονος πέταξε το τραπεζάκι του σαλονιού προς την σύντροφό του, με αποτέλεσμα να τη χτυπήσει στο πρόσωπο.

Υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία

Το χτύπημα προκάλεσε στη γυναίκα εκτεταμένη υποσκληρίδια αιμορραγία, μώλωπες και πρήξιμο γύρω από το μάτι, καθώς και κάταγμα στο κάτω μέρος της οφθαλμικής κόγχης, αναφέρει το Yle.

Ωστόσο, ούτε η ίδια ούτε ο σύντροφός της αντιλήφθηκαν πόσο σοβαρή ήταν η κατάστασή της. Η γυναίκα δεν αναζήτησε ιατρική βοήθεια και συνέχισε κανονικά την καθημερινότητά της.

Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, όμως, η κατάσταση πήρε μοιραία τροπή.

Κατέρρευσε πηγαίνοντας στην τουαλέτα

Η γυναίκα έπεσε μέσα στο σπίτι ενώ κατευθυνόταν προς την τουαλέτα. Ο Κουλγιουνλάχτι πήγε να ελέγξει την κατάστασή της, όμως εκείνη δεν σηκώθηκε ξανά από το πάτωμα.

Παρά το γεγονός αυτό, ο 32χρονος την άφησε να κείτεται στον διάδρομο και πήγε να παρακολουθήσει ταινία. Βοήθεια κλήθηκε μόνο το επόμενο πρωί, όταν πλέον η γυναίκα είχε πεθάνει μέσα στο σπίτι.

Το δικαστήριο έκρινε ότι το χτύπημα προκάλεσε τον θάνατο

Κεντρικό ζήτημα της δίκης ήταν εάν ο θάνατος της γυναίκας συνδεόταν πράγματι με το χτύπημα από το τραπεζάκι.

Η υπεράσπιση επιχείρησε να υποστηρίξει ότι ενδεχομένως να είχαν συμβάλει άλλοι παράγοντες, όπως η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ από τη γυναίκα, πιθανή χρήση ναρκωτικών ή η πτώση της κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο ιατροδικαστής που είχε πραγματοποιήσει τη νεκροψία κατέθεσε, ωστόσο, ότι μια υποσκληρίδια αιμορραγία μπορεί να επανεμφανιστεί ακόμη και έπειτα από πολύ μικρό τραυματισμό.

Το δικαστήριο κατέληξε ότι ο θάνατος προκλήθηκε από τον αρχικό τραυματισμό που προκάλεσε το τραπεζάκι και από την επανεμφάνιση της αιμορραγίας.

«Καμία αποδεκτή αιτία» για τη βία

Στο σκεπτικό της απόφασης, το δικαστήριο έκρινε ότι είναι πιθανό ο Κουλγιουνλάχτι να μην είχε πρόθεση να σκοτώσει τη σύντροφό του.

Ωστόσο, αυτό δεν θεωρήθηκε καθοριστικό για την ποινή.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό κρίθηκε το γεγονός ότι επρόκειτο για ενδοοικογενειακή βία μέσα στο ίδιο το σπίτι του θύματος, ενώ από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν προέκυψε ότι ο άνδρας είχε εκδηλώσει βίαιη συμπεριφορά απέναντι στη σύντροφό του και στο παρελθόν.

Το δικαστήριο στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν έκανε τίποτα για να τη βοηθήσει όταν εκείνη κατέρρευσε και παρέμεινε στο πάτωμα.

Σύμφωνα με την απόφαση, η γυναίκα ενδεχομένως να είχε επιζήσει εάν είχε κληθεί αμέσως βοήθεια.

Ο 32χρονος υποχρεώθηκε επίσης να καταβάλει αποζημιώσεις στη μητέρα, στον αδελφό και στην αδελφή της γυναίκας.

Η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Εφετείου της Βάασα.