Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 37χρονος για βιασμό υπό την απειλή όπλου – Συμμετείχε και σε εγκληματική οργάνωση

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Ένας 37χρονος συνελήφθη στη Νέα Ιωνία καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αλλά και για βιασμό υπό την απειλή όπλου. Είχε προηγηθεί ενδελεχής έρευνα των αρχών.

Ο 37χρονος κατηγορείται ότι μέχρι το 2024 συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ηλεκτρονικές απάτες, αποκομίζοντας περίπου 120.000 ευρώ.

Παράλληλα φέρεται να βίασε το 2024 μία συνάδελφό του, υπό την απειλή όπλου και με σωματική βία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος αρνείται τον βιασμό και δηλώνει ότι διατηρούσε σχέση με τη γυναίκα.

Η σύλληψη έγινε την Πέμπτη το απόγευμα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη μετά από πολυήμερη έρευνα, απογευματινές ώρες της 1-10-2026 στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, 37χρονος ημεδαπός διωκόμενος με βούλευμα και ένταλμα σύλληψης για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και βιασμό.

Ειδικότερα, ο 37χρονος κατηγορείται ότι μέχρι το 2024 συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες μέσω υπολογιστή με το συνολικό οικονομικό όφελος να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των -120.000- ευρώ ενώ κατηγορείται επίσης ότι το 2024 εξανάγκασε γυναίκα, με την απειλή όπλου και τη χρήση σωματικής βίας, να προβεί σε γενετήσιες πράξεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.