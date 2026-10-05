Ρόδος: Κάθειρξη 17 ετών σε 42χρονο που προσπάθησε να πνίξει άστεγο με κορδόνι

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου επέβαλε σήμερα ποινή κάθειρξης 17 ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ σε 42χρονο για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 58χρονου άστεγου, περιστατικό που σημειώθηκε στις 5 Ιουνίου 2025. Ο κατηγορούμενος πρόκειται να δικαστεί εκ νέου τον επόμενο μήνα για τη δολοφονία 75χρονου στην Παλιά Πόλη της Ρόδου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ποινή κάθειρξης 17 ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ επιβλήθηκε σε 42χρονο από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας άστεγου.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Ιουνίου 2025, σε κεντρικό δρόμο της πόλης, όπου ο 42χρονος χτύπησε το θύμα και επιχείρησε να το πνίξει με κορδόνι παπουτσιού.
  • Ο κατηγορούμενος θα δικαστεί εκ νέου τον επόμενο μήνα για άλλη υπόθεση, κατηγορούμενος για τη δολοφονία 75χρονου στην Παλιά Πόλη της Ρόδου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ποινή κάθειρξης 17 ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ επιβλήθηκε σήμερα Δευτέρα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου σε έναν 42χρονο, για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 58χρονου άστεγου, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Ιουνίου 2025, σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Σύμφωνα με την δικογραφία, ο 42χρονος τον χτύπησε στο κεφάλι, τύλιξε κορδόνι παπουτσιού γύρω από τον λαιμό του επιχειρώντας να τον πνίξει.

Το δικαστήριο επέβαλε κάθειρξη 10 ετών για τη ληστεία και 12 ετών για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθορίζοντας τη συνολική ποινή στα 17 έτη.

Ο 42χρονος είχε παραδεχθεί ότι χτύπησε τον 58χρονο, αλλά αρνήθηκε την απόπειρα πνιγμού.

Τον επόμενο μήνα πρόκειται να δικαστεί εκ νέου για άλλη υπόθεση, κατηγορούμενος για τη δολοφονία 75χρονου στην Παλιά Πόλη της Ρόδου.

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