Φωτιά στον Αυλώνα Μεσσηνίας – Επιχειρούν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10) σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00.
Στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν ριχτεί 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.
Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Τριφυλίας για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας κινητοποιήθηκε για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.