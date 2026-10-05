Φωτιά στον Αυλώνα Μεσσηνίας – Επιχειρούν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10) σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 16:00. Για την κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Τριφυλίας με υδροφόρες.

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αεροσκάφος πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας.
  • Στην κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, υποστηριζόμενοι από 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.
  • Ο Δήμος Τριφυλίας συνδράμει με υδροφόρες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10) σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00.

Στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν ριχτεί 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Τριφυλίας για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας κινητοποιήθηκε για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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