Φωτιά στον Αυλώνα Μεσσηνίας – Επιχειρούν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10) σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00.

Στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν ριχτεί 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Τριφυλίας για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας κινητοποιήθηκε για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.