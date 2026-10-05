Κομισιόν: «Οδεύουμε προς έναν πολύ δύσκολο χειμώνα» λόγω της ενεργειακής κρίσης – Εξετάζει την μετάθεση των περιορισμών εκπομπής για το μεθάνιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την αναβολή κατά ένα έτος της έναρξης ισχύος των διατάξεων για τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου σε εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η κίνηση αυτή οφείλεται στις συνεχιζόμενες εντάσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα όσον αφορά τις τιμές ενέργειας.

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Διεθνή Νέα

Κομισιόν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταθέσει κατά ένα έτος την έναρξη ισχύος των διατάξεων για τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου στις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
  • Παρά τη δέσμευση στους στόχους μείωσης μεθανίου, η Κομισιόν πρέπει να λάβει υπόψη τις σημαντικές και συνεχιζόμενες εντάσεις στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα.
  • Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας εξετάζει τη δυνατότητα να δοθεί ένας ακόμη χρόνος για την έναρξη ισχύος των διατάξεων που αφορούν τις εισαγωγές, οι οποίες αρχικά προβλέπονταν για την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταθέσει κατά ένα έτος την έναρξη ισχύος των διατάξεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου που αφορούν τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου και ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα ως προς τις τιμές ενέργειας.

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«Οδεύουμε προς έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές ενέργειας και αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δήλωσης των ηγετών της G7 την Παρασκευή», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Άνα Κάιζα Ιτκόνεν. Αν και επισήμανε πως «οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στον ενεργειακό τομέα είναι οι πιο ολοκληρωμένοι στον κόσμο και η Επιτροπή παραμένει πλήρως προσηλωμένη σε αυτούς τους στόχους», η Άνα Κάιζα Ιτκόνεν υπογράμμισε ότι « η Κομισιόν πρέπει τώρα να τα δει όλα αυτά στο ευρύτερο πλαίσιο των σημαντικών και συνεχιζόμενων εντάσεων στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου».

Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν ανέφερε ότι «ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν έχει ακούσει τις ανησυχίες τόσο των κρατών – μελών, όσο και της βιομηχανίας και του ενεργειακού τομέα». Υπογράμμισε, πάντως, ότι υπάρχουν «συγκεκριμένες και πραγματικές δυσκολίες» όσον αφορά την έναρξη εφαρμογής του συστήματος για τις εισαγωγές στις αρχές του επόμενου έτους. «Αυτό που έχει πει ο επίτροπος και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας εξετάζει τη δυνατότητα να δοθεί ένας ακόμη χρόνος για την έναρξη ισχύος των διατάξεων που αφορούν τις εισαγωγές», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν.

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Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ οι νέες υποχρεώσεις για τους εισαγωγείς αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα στην ΕΕ, οι οποίοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι τα εισαγόμενα προϊόντα προέρχονται από παραγωγή που υπόκειται σε αντίστοιχους κανόνες παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης των εκπομπών μεθανίου.

 

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