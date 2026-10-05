Τηλεθέαση (4/10): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Κυριακή;

Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίστηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αναλυτικά τα νούμερα στο γενικό και το δυναμικό κοινό. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
  • Στο γενικό κοινό, το «MEGA Σαββατοκύριακο» κυριάρχησε στη ζώνη 5-10 με 19%, ενώ το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» βρέθηκε στην κορυφή της ζώνης 10-1 με 17,4%.
  • Αντίστοιχα, στο δυναμικό κοινό, το «MEGA Σαββατοκύριακο» ήταν πρώτο στη ζώνη 5-10 με 10,1% και το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» πρωτοστάτησε στη ζώνη 10-1 με 11,7%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA MEGA Σαββατοκύριακο 19%
2 ΣΚΑΪ Καλημέρα 16%
3 OPEN Τώρα Μαζί 11,1%
4 ΕΡΤNEWS Σαββατοκύριακο από τις 5 7,2%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 17,4%
2 ΣΚΑΪ Ρεπορτάζ στις 10 12,9%
3 MEGA MEGA Non Stop 9,8%
4 ANT1 Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Μπαχρέιν 8,3%
5 OPEN Μια Ελλάδα Παρέα 6,6%
6 ΕΡΤ1 Καλημέρα Είπαμε; 3,4%
7 ΕΡΤNEWS 10′ Με Τόνο 2,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA MEGA Σαββατοκύριακο 10,1%
2 ΣΚΑΪ Καλημέρα 9,2%
3 OPEN Τώρα Μαζί 8,5%
4 ΕΡΤNEWS Σαββατοκύριακο από τις 5 3,2%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 11,7%
2 MEGA MEGA Non Stop 10%
3 ANT1 Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Μπαχρέιν 9,6%
4 ΣΚΑΪ Ρεπορτάζ στις 10 8,9%
5 OPEN Μια Ελλάδα Παρέα 5,9%
6 ΕΡΤ1 Καλημέρα Είπαμε; 4,3%
7 ΕΡΤNEWS 10′ Με Τόνο 1,2%
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ