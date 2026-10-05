Τηλεθέαση (4/10): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Κυριακή;

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|MEGA Σαββατοκύριακο
|19%
|2
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|16%
|3
|OPEN
|Τώρα Μαζί
|11,1%
|4
|ΕΡΤNEWS
|Σαββατοκύριακο από τις 5
|7,2%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|17,4%
|2
|ΣΚΑΪ
|Ρεπορτάζ στις 10
|12,9%
|3
|MEGA
|MEGA Non Stop
|9,8%
|4
|ANT1
|Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Μπαχρέιν
|8,3%
|5
|OPEN
|Μια Ελλάδα Παρέα
|6,6%
|6
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα Είπαμε;
|3,4%
|7
|ΕΡΤNEWS
|10′ Με Τόνο
|2,5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|MEGA Σαββατοκύριακο
|10,1%
|2
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|9,2%
|3
|OPEN
|Τώρα Μαζί
|8,5%
|4
|ΕΡΤNEWS
|Σαββατοκύριακο από τις 5
|3,2%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|11,7%
|2
|MEGA
|MEGA Non Stop
|10%
|3
|ANT1
|Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Μπαχρέιν
|9,6%
|4
|ΣΚΑΪ
|Ρεπορτάζ στις 10
|8,9%
|5
|OPEN
|Μια Ελλάδα Παρέα
|5,9%
|6
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα Είπαμε;
|4,3%
|7
|ΕΡΤNEWS
|10′ Με Τόνο
|1,2%