Τηλεθέαση (4/10): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Κυριακή;

Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίστηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αναλυτικά τα νούμερα στο γενικό και το δυναμικό κοινό.