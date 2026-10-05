Αναστασία Παντούση: «Η αναγνωρισιμότητα δεν επηρεάζει τη ζωή μου»

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Για όσα την απογοητεύουν σε έναν άνθρωπο, αλλά και την αναγνωρισιμότητα την οποία πλέον απολαμβάνει ως ηθοποιός μίλησε η Αναστασία Παντούση. Η νεαρή καλλιτέχνης, για όσους δεν το γνωρίζουν, πρωταγωνιστεί στη σειρά «Κρίνο και αγκάθι» του ΑΝΤ1.

«Είμαι ηθοποιός, η αναγνωρισιμότητα είναι αναπόφευκτη, δεν βλέπω να επηρεάζει τη ζωή μου», λέει η Αναστασία Παντούση που έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο σίριαλ του ΑΝΤ1, «Κρίνο και αγκάθι».

Σε συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο «Real life» της RealNews, η γοητευτική ηθοποιός μίλησε για όλα όσα την απογοητεύουν στους συνανθρώπους της αλλά και για τη σχέση που διατηρεί με την αναγνωρισιμότητα.

– Τι σε απογοητεύει σε έναν άνθρωπο;

Η ψευτιά. Η προσποίηση. Να παριστάνει κάποιος ότι είναι κάτι που δεν είναι. Την προσποίηση δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Αν αντιληφθώ ότι μου δείχνεις κάτι και αποδειχθείς κάτι άλλο, θα δεις μπροστά σου έναν άνθρωπο που δεν περίμενες ποτέ ότι είναι η Αναστασία.

– Η αναγνωρισιμότητα έχει τίμημα;

Αχ, αυτή η ερώτηση! Με ρωτούν συχνά γι’ αυτό, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Κάνω αυτό που αγαπώ και τυχαίνει ο κόσμος να με γνωρίζει μέσα από τη δουλειά μου. Δεν βλέπω να επηρεάζει με κάποιο τρόπο τη ζωή μου.

Είμαι ηθοποιός, η αναγνωρισιμότητα είναι αναπόφευκτη, οπότε μόνο χαρά μπορεί να μου δώσουν η αγάπη του κόσμου και τα καλά του λόγια.