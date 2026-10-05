Υεμένη: Πάνω από 70 νεκροί το τελευταίο 24ωρο σε μάχες στην Τάιζ

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Διεθνή Νέα

ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΥΕΜΕΝΗ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μάχες στην επαρχία Τάιζ της Υεμένης και περιοχές γύρω από αυτήν μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες.
  • Οι πληροφορίες προέρχονται από πηγές προσκείμενες τόσο στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, όσο και στο υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά.
  • Εν μέσω πολυήμερων εχθροπραξιών, οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αναφέρθηκαν σε διαφορετικούς αριθμούς απωλειών. Πηγές της κυβέρνησης κάνουν λόγο για 34 νεκρούς, ενώ οι αντάρτες Ανσαραλά για 39.

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Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μάχες στην επαρχία Τάιζ της Υεμένης και περιοχές γύρω από αυτήν μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες, όπως ενημέρωσαν χθες Κυριακή το βράδυ το Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του προσκείμενες τόσο στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζεται από συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, όσο και στο υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά– γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι-, που πρόσκειται στο Ιράν.

Συγκεχυμένες πληροφορίες

Εν μέσω πολυήμερων εχθροπραξιών ανάμεσα στις δυο αντιμαχόμενες πλευρές, πηγές προσκείμενες στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση αναφέρθηκαν σε 34 απώλειες στις τάξεις τους, συμπεριλαμβανομένων 20 στη γειτονική επαρχία Λαχτζ, ενώ πηγές προσκείμενες στην Ανσαραλά αναφέρθηκαν σε 39 νεκρούς μεταξύ των ανταρτών στην επαρχία Τάιζ και τομείς που γειτνιάζουν με τη Λαχτζ.

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