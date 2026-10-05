Σε φιλορωσικά χέρια ξανά η Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας

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Το κόμμα του Μίλοραντ Ντόντικ διατηρεί, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, την κυριαρχία του στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας, ενώ η υποψήφια την οποία στήριξε, Ζέλικα Τσβιγιάνοβιτς, προηγείται με διαφορά για τη σερβική θέση στην τριμερή προεδρία της χώρας. Ο ίδιος ο Ντόντικ δεν ήταν υποψήφιος, καθώς έχει αποκλειστεί από την ανάληψη δημόσιου αξιώματος, ωστόσο εμφανίστηκε στη Μπάνια Λούκα κι ανακοίνωσε νίκη για το πολιτικό του στρατόπεδο.

Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος της Republika Srpska εμφανίστηκε ενώπιον υποστηρικτών του στη Μπάνια Λούκα και δήλωσε ότι το κόμμα του, η Συμμαχία Ανεξάρτητων Σοσιαλδημοκρατών (SNSD), διατήρησε την εξουσία στη σερβική οντότητα της Βοσνίας.

«Δηλώνω ότι κερδίσαμε», είπε ο Ντόντικ, υποστηρίζοντας ότι το SNSD διατήρησε τόσο την ισχυρή θέση του στη Republika Srpska όσο και τη σερβική έδρα στην τριμερή προεδρία της χώρας.

Οδεύει για δεύτερη θητεία

Η δήλωσή του δεν αφορά προσωπική εκλογική νίκη. Ο Ντόντικ δεν συμμετείχε στις εκλογές ως υποψήφιος, αλλά παραμένει επικεφαλής και κυρίαρχη πολιτική φυσιογνωμία του SNSD.

Στη μάχη για την τριμερή προεδρία της Βοσνίας, η Ζέλικα Τσβιγιάνοβιτς του SNSD προηγείται με μεγάλη διαφορά για τη θέση που αντιστοιχεί στους Σέρβους της χώρας.

Με καταμετρημένο πάνω από το 90% των ψήφων, η Τσβιγιάνοβιτς συγκέντρωνε περίπου 55%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Μαρίνκο Μπόζοβιτς.

Η Τσβιγιάνοβιτς, η οποία είχε τη στήριξη του Ντόντικ, οδεύει έτσι προς δεύτερη θητεία στη συλλογική προεδρία.

Για τη βοσνιακή θέση της προεδρίας προηγείται ο Ντένις Μπετσίροβιτς, μετριοπαθής αριστερός πολιτικός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDP-BiH), έναντι του Μπακίρ Ιζετμπέγκοβιτς.

Για την κροατική θέση, μπροστά βρίσκεται η Νταριγιάνα Φιλίποβιτς της Κροατικής Δημοκρατικής Ένωσης (HDZ-BiH).

Ποια θα είναι η τριμελής

Έτσι, με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, η νέα τριμελής προεδρία της Βοσνίας αναμένεται να αποτελείται από τους Μπετσίροβιτς, Τσβιγιάνοβιτς και Φιλίποβιτς.

Νίκη και του υποψηφίου του SNSD για την προεδρία της Republika Srpska

Το πολιτικό στρατόπεδο του Ντόντικ καταγράφει ισχυρή επίδοση και στη μάχη για την προεδρία της Republika Srpska.

Ο Σάβο Μίνιτς, υποψήφιος του SNSD, προηγείται έναντι του Μπράνκο Μπλανούσα του Σερβικού Δημοκρατικού Κόμματος (SDS) και βρίσκεται σε τροχιά εκλογής στην ηγεσία της σερβικής οντότητας.

Ο Μίνιτς δήλωσε μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων ότι θέλει να είναι «πρόεδρος όλων των πολιτών της Republika Srpska», προσθέτοντας ότι το SNSD θα κινηθεί γρήγορα για τον σχηματισμό της νέας τοπικής κυβέρνησης.

Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν συνολικά ότι το κόμμα του Ντόντικ διατηρεί σημαντική πολιτική επιρροή στη σερβική οντότητα της Βοσνίας.

Το SNSD προηγείται και στις εκλογές για την Εθνοσυνέλευση της Republika Srpska, ενώ διατηρεί ισχυρή παρουσία και στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Ο Ντόντικ έχει αποκλειστεί για έξι χρόνια από την ανάληψη δημόσιου αξιώματος μετά την καταδίκη του για την αμφισβήτηση αποφάσεων του ύπατου διεθνούς εκπροσώπου που εποπτεύει την εφαρμογή της Συμφωνίας του Ντέιτον.

Παρά τον αποκλεισμό του, εξακολουθεί να ηγείται του SNSD και να ασκεί ισχυρή επιρροή στη σερβική πολιτική σκηνή της Βοσνίας. Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές είχε συναντηθεί στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μαζί με τον Σάβο Μίνιτς.

Οι εκλογές διεξάγονται σε μια χώρα που εξακολουθεί να λειτουργεί βάσει της πολιτειακής δομής που καθορίστηκε από τη Συμφωνία του Ντέιτον το 1995, με δύο βασικές οντότητες: τη Republika Srpska και την Ομοσπονδία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Η συμμετοχή στις εκλογές κινήθηκε περίπου στο 42%, σε χαμηλά επίπεδα, ενώ για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν σε ευρεία κλίμακα νέες τεχνολογίες ταυτοποίησης ψηφοφόρων και ηλεκτρονικής καταμέτρησης.