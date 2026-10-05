Νέα Δημοκρατία: Άνοιξαν οι θύρες για την εκδήλωση των 52 ετών της παράταξης – Ο διαδραστικός τοίχος, το photo booth και τα παιχνίδια γνώσεων – ΦΩΤΟ

Πλήθος υποστηρικτών της Νέας Δημοκρατίας έχει συρρεύσει από νωρίς το απόγευμα στο παλαιό αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ. στο Γκάζι, προκειμένου να γιορτάσει τα 52α γενέθλια της παράταξης και να ακούσει την ομιλία του Πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη.

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Πολιτική

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πλήθος υποστηρικτών της Νέας Δημοκρατίας έχει συρρεύσει στο παλαιό αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ. στο Θησείο για να γιορτάσει τα 52α γενέθλια της παράταξης και να ακούσει την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Η φετινή εκδήλωση συνδέει την πορεία της παράταξης με τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, προσφέροντας μια πρωτοφανή βιωματική εμπειρία. Μέσα από ψηφιακές οθόνες, το κοινό θα περιηγηθεί σε ιστορικές αφίσες, πρωτοσέλιδα και σπάνιο φωτογραφικό υλικό.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικά παιχνίδια γνώσεων, 360° photo booth και ειδικό θάλαμο προσομοίωσης. Ιδιαίτερη συμβολική κίνηση αποτελεί ο διαδραστικός τοίχος «Νέα Δημοκρατία για μένα σημαίνει…».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πλήθος υποστηρικτών της Νέας Δημοκρατίας έχει συρρεύσει από νωρίς το απόγευμα στο παλαιό αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ. στο Γκάζι, προκειμένου να γιορτάσει τα 52α γενέθλια της παράταξης και να ακούσει την ομιλία του Πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη. Το «παρών» πρόκειται να δώσουν υπουργοί, βουλευτές, στελέχη της Αυτοδιοίκησης, πολιτευτές και ιστορικά στελέχη της παράταξης.

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Η φετινή εκδήλωση συνδέει την πορεία της παράταξης με τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια πρωτοφανή βιωματική εμπειρία για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα. Μέσα από ψηφιακές οθόνες, το κοινό θα περιηγηθεί σε ιστορικές αφίσες της ΝΔ, της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, πρωτοσέλιδα εκλογικών νικών, καθώς και σε σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τα αρχεία στελεχών και μελών. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικά παιχνίδια γνώσεων για την ιστορία του κόμματος, 360° photo booth, αλλά και ειδικό θάλαμο προσομοίωσης προεκλογικής συγκέντρωσης.

Ιδιαίτερη συμβολική κίνηση αποτελεί ο διαδραστικός τοίχος «Νέα Δημοκρατία για μένα σημαίνει…», όπου οι συμμετέχοντες θα καταθέτουν τα δικά τους μηνύματα, τα οποία θα μεταφερθούν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Μοσχάτο.

 

Οι πρώτες αφίξεις

Από τους πρώτους που προσήλθαν στην γιορτή της Νέας Δημοκρατίας είναι ο βουλευτής και πρώην υπουργός Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης, η βουλευτής Δυτικού Τομέα και πρώην γραμματέας του κόμματος, Μαρία Συρεγγέλα, αλλά και η Ντόρα Μπακογιάννη.

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΤΑΣΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ – ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ

 

ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ

ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ

 

Δεν άργησαν να προσέλθουν και άλλα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, όπως η Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Γιώργος Γεωργαντάς, ο Αθανάσιος Μπούρας, η Νίκη Κεραμέως, ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο Θανάσης Πλεύρης, ο Σταύρος Καλαφάτης.

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ – ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ

 

 

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