Δίκη για τα Τέμπη: «Αρκετά με την σκύλευση των νεκρών παιδιών μας» – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων

Με την κατάθεση του Βασίλειου Παυλίδη, αδερφού του Ανδρέα Παυλίδη ενός εκ των 57 θυμάτων των Τεμπών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Ο κ. Παυλίδης αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη δικογραφία για τα Τέμπη, όπως την σύμβαση 717, το ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνίας GSM-R και την Τηλεδιοίκηση. Τόνισε πως θα έπρεπε να κληθούν να καταθέσουν στον εφέτη ανακριτή οι πρώην γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και πως τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να ευθύνονται για την πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

«Πιστεύουμε πραγματικά στον θεσμό της Δικαιοσύνης. Αυτό το δικαστήριο είναι το τελευταίο που μας έχει απομείνει» τόνισε ολοκληρώνοντας την κατάθεση του ο κ. Παυλίδης.

«Ωρολογιακή βόμβα εν κινήσει ο σιδηρόδρομος»

Νωρίτερα κατέθεσαν οι γονείς της Αγάπης Τσακλίδου, Γεώργιος Τσακλίδης και Ελένη Βασάρα.

«Ο σιδηρόδρομος ήταν μια ωρολογιακή βόμβα εν κινήσει. Η Αγάπη δολοφονήθηκε στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών» κατέθεσε η κα Βασάρα, η οποία στην πολύωρη κατάθεση της αναφέρθηκε σε πληθώρα ζητημάτων όπως την διαχείριση των ηχητικών, το “μπάζωμα”, τον ρόλο των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών στην Λάρισα, την εξέταση των οσταρίων και τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Σχετικά με τα οστάρια, για τα οποία μάλιστα έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον Παύλο Ασλανίδη, η κα Βασάρα αναφέρθηκε στην εξέταση κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης, αυτών που είχαν βρεθεί στο δεύτερο βαγόνι και στο κυλικείο και ζήτησε να εξεταστούν ξανά σε ειδικά εργαστήρια και να ταυτοποιηθούν αυτά για τα οποία δεν μπόρεσε να εξαχθεί κάποιο αποτέλεσμα. «Μου είναι αδιανόητο να υπάρχει ένα κοκαλάκι της Αγάπης και να είναι στα αζήτητα. Αρκετά με την σκύλευση των νεκρών παιδιών μας» ανέφερε η κα Βασάρα.

«Η δικογραφία έκλεισε με μεγάλα κενά. Αντιμετωπίσαμε ένα κράτος που ήταν εχθρικό απέναντι σε μας τους γονείς» τόνισε η κα Βασάρα και προσέθεσε σχετικά με την κατάσταση στον σιδηρόδρομο: «Διαπιστώσαμε ότι τα τρένα τρέχανε με αυξημένες ταχύτητες. Ήταν τραγικά υποστελεχωμένος ο σιδηρόδρομος. Οι υπουργοί τα ξέρανε, φτάνανε στα αυτιά των υπουργών. Όλα ξεκίνησαν με τον κατακερματισμό του ΟΣΕ, με την ιδιωτικοποίηση του πιο κερδοφόρου τμήματος. Το κάνανε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπήρχε καμία διαχείριση του κινδύνου. Το κόστος κόντρα στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ευθύνες των κατηγορουμένων και τον οργανισμών. «Εδώ δικάζεται ένα έγκλημα που θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Όλοι ευθύνονται και κανείς δεν έκανε τίποτα για να το αποφύγει. Αυτό που θέλουμε είναι να μπουν στη φυλακή όσοι έχουν ευθύνη και υπαιτιότητα».

Ο κ. Τσακλίδης, νωρίτερα ζήτησε να ακουστούν στο δικαστήριο τρία ηχητικά της δικογραφίας με συνομιλίες μηχανοδηγών-σταθμαρχών που δεν εμπλέκονται στην υπόθεση για να καταδείξει όπως τόνισε το “μπάχαλο” που επικρατούσε στον σιδηρόδρομο και ότι ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας δεν ήταν “αρκετός” για την ασφαλή κυκλοφορία των τρένων.

Τόνισε πως θα πρέπει να κληθούν να καταθέσουν ως μάρτυρες οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας TOMH-ALSTOM και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ Παναγιώτης Τερεζάκης. Για την έκθεση Jowett είπε πως κάποιοι συγγενείς διαφώνησαν με τη μεθοδολογία του που οδήγησε στο συμπέρασμα των ελαίων σιλικόνης ενώ για το βίντεο της Λεπτοκαρυάς με την εμπορική αμαξοστοιχία ανέφερε πως εξετάστηκε από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών η οποία αναφέρει στην έκθεση της “ασυνέχεια σε κάποια σημεία”.

«Δικαίωση θα ήταν να γυρίσει πίσω»

Η Αικατερίνη Μαλιόγλου μίλησε για τον γιο της, Νικήτα Καραθεοδώρου, και για τη ζωή μιας οικογένειας που άλλαξε οριστικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. «Ο γιος μου ήταν η χαρά του σπιτιού μας. Είχε πολλά σχέδια για το μέλλον», είπε.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η οικογένεια, όπως εξήγησε, θεωρούσε το τρένο ασφαλές μέσο μεταφοράς και μάλιστα συμβούλευε τον Νικήτα να το προτιμά. Το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου επικοινωνούσαν με μηνύματα, καθώς υπήρχε καθυστέρηση. «Υπομονή μωρό, έλα με το καλό», ήταν ένα από τα τελευταία μηνύματα που του έστειλε. Όταν έγινε γνωστή η σύγκρουση, άρχισε η αγωνιώδης αναζήτηση. «Έπαιρνα τηλέφωνο στον Νικήτα και το τηλέφωνο ήταν νεκρό. Δεν ξέραμε τι να πιστέψουμε».

Ο Νικήτας δεν βρισκόταν σε κανένα νοσοκομείο και σε καμία λίστα επιζώντων. Αργότερα η οικογένεια ενημερώθηκε για την πλήρη απανθράκωσή του. «Παραλάβαμε το φέρετρο με προτροπή να μην το ανοίξουμε», είπε. Η κα Μαλιόγλου έθεσε ερωτήματα για τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, την εμπειρία του σταθμάρχη και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν η κυκλοφορία των τρένων.

«Δύο τρένα ήταν στην ίδια γραμμή για 12 λεπτά. Άφησαν τη μοίρα εκατοντάδων ανθρώπων στη θεά τύχη», ανέφερε. Μίλησε ακόμη για τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και τη διαχείριση του χώρου μετά τη σύγκρουση, διερωτώμενη για ποιο λόγο δεν έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις και εάν με την απομάκρυνση των χωμάτων χάθηκαν στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις.

Η κατάθεσή της έκλεισε με μια ευθεία έκκληση προς το δικαστήριο: «Απαιτούμε από το δικαστήριό σας την πλήρη και αμερόληπτη κρίση. Κανένας να μην μείνει στο απυρόβλητο. Το οφείλουμε στον Νικήτα μας και στα υπόλοιπα θύματα. Πρέπει να βγει όλη η αλήθεια στο φως. Πρέπει να πιστέψουμε στη Δικαιοσύνη». Και πρόσθεσε: «Δικαίωση θα ήταν να γυρίσει πίσω. Απαιτούμε τη δικαίωση. Δεν θέλουμε να υπάρξουν άλλα Τέμπη».

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας που υπέβαλε το αίτημα για το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας υπέβαλε νέο αίτημα για να οριστεί από το δικαστήριο συγκεκριμένη προθεσμία στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για να παραδώσει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης της συσκευής.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο Τρίτη.