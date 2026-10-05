Νάνα Μούσχουρη: Τιμήθηκε με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας στο Βερολίνο – «Με συγκινεί πραγματικά πολύ»

Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε σήμερα στο Βερολίνο με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας, με την παγκοσμίως καταξιωμένη Ελληνίδα ερμηνεύτρια να αναφέρει ότι «είναι τεράστια τιμή και με συγκινεί πραγματικά πολύ».

«Τι ξεχωριστή τιμή για μια εξαιρετική καλλιτέχνιδα» αναφέρει σε δημοσίευμά της η Bild, και συνεχίζει: «Η 91χρονη παγκόσμια σταρ Νάνα Μούσχουρη, μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες όλων των εποχών, έλαβε τη Δευτέρα στο Spreebogen του Βερολίνου τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας. Ο 71χρονος πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, τίμησε έτσι, εκτός από την πολυετή καριέρα της, κυρίως τη δέσμευση της Μούσχουρη για τη συμφιλίωση, την ειρήνη και την ελευθερία.

Ο ιδιαίτερος δεσμός της Μούσχουρη με τη Γερμανία

Η ιστορία της Νάνας Μούσχουρη ξεκίνησε πράγματι στη Γερμανία. Πριν από 65 χρόνια ηχογράφησε στο Βερολίνο το παγκόσμιο hit της «Λευκά τριαντάφυλλα από την Αθήνα». Το τραγούδι αυτό έκανε τη νεαρή τότε τραγουδίστρια διάσημη από τη μια μέρα στην άλλη και της άνοιξε τον δρόμο για μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς μουσικές καριέρες όλων των εποχών.

Μέχρι και σήμερα, η Μούσχουρη διατηρεί μια βαθιά σχέση με την πρωτεύουσα. «Το Βερολίνο σημαίνει πολλά για μένα για πάρα πολλούς λόγους», δηλώνει η 91χρονη ερμηνεύτρια στην Bild. «Γι’ αυτό είναι απίστευτο που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο Βερολίνο. Τον πρώτο χρυσό δίσκο της καριέρας μου τον πήρα στη Γερμανία».

Σταϊνμάιερ: «Η Νάνα Μούσχουρη πάντα αγωνιζόταν για την ειρήνη και την ελευθερία»

Η τιμητική διάκριση από τον ομοσπονδιακό πρόεδρο ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της μουσικής. Στην αιτιολόγηση της απονομής του παράσημου, ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ τόνισε: «Η Νανά Μούσχουρη βίωσε ως παιδί την κατοχή της Ελλάδας από τη γερμανική Βέρμαχτ. (…) Το γεγονός ότι, παρά τις τραυματικές αναμνήσεις της παιδικής της ηλικίας (…), λίγα χρόνια μετά το τέλος του πολέμου συνέβαλε στην έναρξη μιας διαδικασίας συμφιλίωσης, διαμορφώνει μέχρι σήμερα την εικόνα που έχουν οι Γερμανοί για την Ελλάδα. Η Νάνα Μούσχουρη πάντα αγωνιζόταν για την ειρήνη και την ελευθερία. Το πόσο σημαντικές είναι για αυτήν αυτές οι αξίες αποδεικνύεται και από τη μεγάλη της δέσμευση πέρα από το καλλιτεχνικό της έργο: από το 1994 έως το 1999 ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ από το 1993 είναι πρέσβειρα της UNICEF».

Η Νάνα Μούσχουρη γιορτάζει τα 92α γενέθλιά της

Λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσημη τελετή απονομής, η τραγουδίστρια έχει ήδη μπροστά της την επόμενη μεγάλη στιγμή. Στις 13 Οκτωβρίου γιορτάζει τα 92α γενέθλιά της. Και γι’ αυτό μιλά με μεγάλη ευγνωμοσύνη στην εφημερίδα BILD. «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω», λέει η Νάνα Μούσχουρη . «Όταν γυρίζω πίσω σήμερα, λέω: Δόξα τω Θεώ που κατάφερα να φτάσω σε αυτή την ηλικία και μπορώ ακόμα να απολαμβάνω την αγάπη και τη στοργή που μου έχει χαρίσει το κοινό».

Ευχαριστεί τους θαυμαστές της για την πίστη τους που διαρκεί εδώ και πολλές γενιές. «Αν προσθέσουμε όλο αυτό το χρόνο, φτάνουμε περίπου στα 70 χρόνια. Αυτό με συγκινεί πολύ. Όταν μιλάω γι’ αυτό, θα μπορούσα να κλαίω συνέχεια. Κι όμως, το μόνο που ήθελα ήταν να τραγουδάω. Και ακριβώς αυτό έκανα».

Στην τελετή απονομής του παράσημου, τη Νάνα Μούσχουρη συνόδευαν η κόρη της Ελένη Πετσίλα, ο σύζυγός της Αντρέ Σαπέλ, καθώς και φίλοι από την Ελλάδα και τη Γαλλία. Επίσης, ο Φρανκ Μπριγκμάν, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Universal Music Europe, Australia, New Zealand, Canada & Deutsche Grammophon, βρισκόταν στο πλευρό της Νάνας.

«Μια διάκριση για το σύνολο του έργου της. Για μια μεγάλη γυναίκα, που χάρισε στους θαυμαστές της πολύ περισσότερα από αξέχαστα τραγούδια. Ή, όπως λέει η Νάνα Μούσχουρη: “Είμαι απλά πολύ χαρούμενη που εξακολουθούν να με ακολουθούν υπέροχοι άνθρωποι. Γι’ αυτό τους ευχαριστώ από καρδιάς”» καταλήγει η Bild.