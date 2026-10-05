Τηλεθέαση (4/10): Οι νικητές της τηλεοπτικής βραδιάς

Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη το βράδυ της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, για την τηλεθέαση.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο αγώνας «Ελλάδα – Γερμανία» για το «UEFA Nations League 2026-2027» με 44,8%, ενώ ακολούθησε το «Σόι Σου (Ε)» με 16% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 8,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο αγώνας «Ελλάδα – Γερμανία» για το «UEFA Nations League 2026-2027» με 44,1%, με το «Σόι Σου (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16,4% και στην τρίτη τα «Φαντάσματα» με 9,7%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή / Ταινία
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|UEFA Nations League 2026-2027: Ελλάδα – Γερμανία
|44,8%
|2
|ALPHA
|Το Σόι Σου (Ε)
|16%
|3
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|8,7%
|4
|MEGA
|Ελληνική ταινία: Φωνάζει ο κλέφτης
|8,5%
|5
|MEGA
|Είσαι το ταίρι μου (Ε)
|8,3%
|6
|STAR
|Τα Φαντάσματα – Πρεμιέρα
|8,1%
|7
|ANT1
|Ελληνική ταινία: Για ποιον χτυπά η κουδούνα
|8,1%
|8
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία: Ο Παπατρέχας
|7,3%
|9
|STAR
|Ελληνική ταινία: Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης
|4,2%
|10
|OPEN
|Ξένη ταινία: Ήρθε ο Έρωτας στην Πόλη
|3,4%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή / Ταινία
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|UEFA Nations League 2026-2027: Ελλάδα – Γερμανία
|44,1%
|2
|ALPHA
|Το Σόι Σου (Ε)
|16,4%
|3
|STAR
|Τα Φαντάσματα – Πρεμιέρα
|9,7%
|4
|MEGA
|Είσαι το ταίρι μου (Ε)
|8,4%
|5
|ANT1
|Ελληνική ταινία: Για ποιον χτυπά η κουδούνα
|7,1%
|6
|MEGA
|Ελληνική ταινία: Φωνάζει ο κλέφτης
|7,0%
|7
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία: Ο Παπατρέχας
|7,0%
|8
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|6,3%
|9
|STAR
|Ελληνική ταινία: Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης
|3,8%
|10
|OPEN
|Ξένη ταινία: Ήρθε ο Έρωτας στην Πόλη
|2,0%