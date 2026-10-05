Τηλεθέαση (4/10): Οι νικητές της τηλεοπτικής βραδιάς

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Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη το βράδυ της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, για την τηλεθέαση.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο αγώνας «Ελλάδα – Γερμανία» για το «UEFA Nations League 2026-2027» με 44,8%, ενώ ακολούθησε το «Σόι Σου (Ε)» με 16% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 8,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο αγώνας «Ελλάδα – Γερμανία» για το «UEFA Nations League 2026-2027» με 44,1%, με το «Σόι Σου (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16,4% και στην τρίτη τα «Φαντάσματα» με 9,7%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή / Ταινία Ποσοστό 1 ALPHA UEFA Nations League 2026-2027: Ελλάδα – Γερμανία 44,8% 2 ALPHA Το Σόι Σου (Ε) 16% 3 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,7% 4 MEGA Ελληνική ταινία: Φωνάζει ο κλέφτης 8,5% 5 MEGA Είσαι το ταίρι μου (Ε) 8,3% 6 STAR Τα Φαντάσματα – Πρεμιέρα 8,1% 7 ANT1 Ελληνική ταινία: Για ποιον χτυπά η κουδούνα 8,1% 8 ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία: Ο Παπατρέχας 7,3% 9 STAR Ελληνική ταινία: Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης 4,2% 10 OPEN Ξένη ταινία: Ήρθε ο Έρωτας στην Πόλη 3,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό