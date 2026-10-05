Τηλεθέαση (4/10): Οι νικητές της τηλεοπτικής βραδιάς

Η τηλεθέαση της prime time ζώνης της Κυριακής 4 Οκτωβρίου ανέδειξε νικητή τον αγώνα «Ελλάδα - Γερμανία» για το «UEFA Nations League 2026-2027» τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο αγώνας «Ελλάδα – Γερμανία» για το «UEFA Nations League 2026-2027» κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης το βράδυ της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό.
  • Συγκεκριμένα, στο γενικό κοινό την πρωτιά πήρε ο αγώνας με 44,8%, ενώ ακολούθησε το «Σόι Σου (Ε)» με 16% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 8,7%.
  • Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο αγώνας «Ελλάδα – Γερμανία» με 44,1%, με το «Σόι Σου (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16,4% και στην τρίτη τα «Φαντάσματα» με 9,7%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη το βράδυ της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, για την τηλεθέαση.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο αγώνας «Ελλάδα – Γερμανία» για το «UEFA Nations League 2026-2027» με 44,8%, ενώ ακολούθησε το «Σόι Σου (Ε)» με 16% και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 8,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε ο αγώνας «Ελλάδα – Γερμανία» για το «UEFA Nations League 2026-2027» με 44,1%, με το «Σόι Σου (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16,4% και στην τρίτη τα «Φαντάσματα» με 9,7%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή / Ταινία Ποσοστό
1 ALPHA UEFA Nations League 2026-2027: Ελλάδα – Γερμανία 44,8%
2 ALPHA Το Σόι Σου (Ε) 16%
3 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,7%
4 MEGA Ελληνική ταινία: Φωνάζει ο κλέφτης 8,5%
5 MEGA Είσαι το ταίρι μου (Ε) 8,3%
6 STAR Τα Φαντάσματα – Πρεμιέρα 8,1%
7 ANT1 Ελληνική ταινία: Για ποιον χτυπά η κουδούνα 8,1%
8 ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία: Ο Παπατρέχας 7,3%
9 STAR Ελληνική ταινία: Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης 4,2%
10 OPEN Ξένη ταινία: Ήρθε ο Έρωτας στην Πόλη 3,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή / Ταινία Ποσοστό
1 ALPHA UEFA Nations League 2026-2027: Ελλάδα – Γερμανία 44,1%
2 ALPHA Το Σόι Σου (Ε) 16,4%
3 STAR Τα Φαντάσματα – Πρεμιέρα 9,7%
4 MEGA Είσαι το ταίρι μου (Ε) 8,4%
5 ANT1 Ελληνική ταινία: Για ποιον χτυπά η κουδούνα 7,1%
6 MEGA Ελληνική ταινία: Φωνάζει ο κλέφτης 7,0%
7 ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία: Ο Παπατρέχας 7,0%
8 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 6,3%
9 STAR Ελληνική ταινία: Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης 3,8%
10 OPEN Ξένη ταινία: Ήρθε ο Έρωτας στην Πόλη 2,0%
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ