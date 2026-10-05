Νίκος Δένδιας: Συζητήσεις για μεταχειρισμένα ναρκοθηρευτικά από την Ιταλία

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Στην αποκάλυψη ότι συζητά με την Ιταλία για την προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ναρκοθηρευτικών, προχώρησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με τον Ιταλό ομόλογό του Γκουιντό Κροσέτο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Μετά την συμφωνία για την πρόσκτηση 2+2 μεταχειρισμένων φρεγατών FREMM, η Ελλάδα συζητά με την Ιταλία για την προμήθεια και 2 μεταχειρισμένων ναρκοθηρευτικών.

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σήμερα στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (ADRION) στη Βενετία, με οικοδεσπότη τον Ιταλό ομόλογό του Γκουιντό Κροσέτο.

«Σε διμερές επίπεδο συζήτησα με τον Ιταλό ομόλογό μου τη δυνατότητα παραχώρησης στην Ελλάδα δύο μεταχειρισμένων ιταλικών ναρκοθηρευτικών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο Χ.

Το Ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό (Marina Militare) χρησιμοποιεί τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα ναρκοθηρευτικά κλάσης Lerici (και τη βελτιωμένη υποκλάση τους Gaeta), τα οποία ναυπηγήθηκαν από την Intermarine SpA

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν:

Κύτος από ενισχυμένο πλαστικό με υαλονήματα (Fiberglass) και αντιμαγνητικά υλικά για την αποφυγή ενεργοποίησης μαγνητικών ναρκών.

Διαθέτουν προηγμένα σονάρ μεταβλητού βάθους (VDS) και τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια οχήματα (ROV) τύπου Pluto ή MIN.77 για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ναρκών

Η πρόσκτηση των μεταχειρισμένων ναρκοθηρευτικών για το Πολεμικό Ναυτικό κρίνεται ως υψίστης σημασίας, αφού ο στόλος μετρά μόλις 2 ναρκοθηρευτικά, τα οποία από τα πληρώματα χαρακτηρίζονται ως «περιορισμένων δυνατοτήτων».

Η διοίκηση ναρκοπολέμου διέθετε τα προηγούμενα χρόνια, 3 μοίρες αντιναρκικών πλοίων (μιλάμε για αριθμό 20 πλοίων), τα οποία σταδιακά παροπλίστηκαν βάσει του προγράμματος αντικατάστασης με νεότερες και ικανότερες μονάδες, όμως το πρόγραμμα βυθίστηκε. Για την ακρίβεια, η τελευταία παραλαβή ήταν δύο πλοία πριν 18 χρόνια το 2008.

Μέσα σε 28 χρόνια και συγκεκριμένα το 1998 η ΔΝΑΡ (Διοίκηση Ναρκοπολέμου) διέθετε 12 Ναρκαλιευτικά τύπου ΑΛΚΥΩΝ, 4 Ναρκαλιευτικά τύπου ΘΑΛΕΙΑ, 2 Ναρκοθηρευτικά τύπου ΕΥΝΙΚΗ και 2 Ναρκοθέτις τύπου ΆΚΤΙΟΝ.

Στις 27 Οκτωβρίου 2020 το Πολεμικό Ναυτικό πληγώθηκε από τον εμβολισμό του ναρκοθηρευτικού «Καλλιστώ», με το φορτηγό πλοίο MAERSK LAUNCESTON, έξω από το λιμάνι του Πειραιά. Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα. Όμως έκτοτε το ΠΝ μετρά μείον ένα πλοίο ενώ αποκαλύφθηκε η επείγουσα ανάγκη για την προμήθεια ναρκοθηρευτικών.

Το Καλλιστώ ήταν το ένα από τα 2 πλοία τύπου HUNT που προμηθεύτηκε το Πολεμικό Ναυτικό και η απώλειά του αποτελεί σίγουρα μία δυσάρεστη εξέλιξη. Η αντικατάστασή του θα ήταν χρονοβόρα αφού μιλάμε για πολεμικό πλοίο με ειδικές προδιαγραφές, που σημαίνει ότι ακόμη κι αν το παραγγείλουμε… αύριο, θα χρειαστούν σχεδόν 2 χρόνια για την ένταξή του στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η ADRION

Ως προς την υπουργική συνάντηση η Ελλάδα ενισχύει τη συνεργασία με τις χώρες της Αδριατικής και του Ιονίου, με στόχο την ενδυνάμωση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της επιχειρησιακής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβανομένης και της Μεσογείου.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας και η ανάγκη για μία ισχυρή συλλογική ευρωπαϊκή αμυντική προσέγγιση για την αντιμετώπισή τους.

Ο Έλληνας Υπουργός επισήμανε από την πλευρά του την ανάγκη δημιουργίας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας προστασίας, στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», την οποία η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει με βάση το χρονοδιάγραμμα της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030». Στόχος της χώρας μας είναι να συμβάλλει, με συνέπεια, στρατηγική αντίληψη και ενεργό παρουσία, στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, με σταθερό σημείο αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε επίσης στο πλαίσιο της Συνόδου ADRION, με τον Υπουργό Άμυνας της Σλοβενίας V. Hajdinjak, με τον οποίο συζήτησε για την ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων. Κατά τη συνάντηση, ο Σλοβένος Υπουργός Άμυνας προσκάλεσε τον Έλληνα Υπουργό στην Υπουργική Σύνοδο SEDM (South-Eastern Europe Defence Ministerial) που θα διεξαχθεί στη Σλοβενία και της οποίας η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία. Με τη σειρά του ο κ. Δένδιας προσκάλεσε τον Σλοβένο ομόλογό του να επισκεφτεί την Ελλάδα.

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