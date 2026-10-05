Πανικός σε παραλία της Τουρκίας: Χταπόδι «κόλλησε» πάνω σε παιδί και δεν έφευγε – Ορατά τα σημάδια στο κορμί του – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ανήλικο αγόρι από τη Ρωσία βίωσε μια τρομακτική εμπειρία στις διακοπές του στην Τουρκία, όταν ένα μεγάλο χταπόδι «κόλλησε» πάνω στο σώμα του κατά τη διάρκεια του μπάνιου του. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, δείχνοντας τις προσπάθειες αφαίρεσης του χταποδιού, ενώ το παιδί χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα λόγω των ορατών σημαδιών από τις βεντούζες στο δέρμα του

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΧΤΑΠΟΔΙ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρομακτική όσο και ιδιαίτερα οδυνηρή ήταν η εμπειρία που βίωσε ένα ανήλικο αγόρι από τη Ρωσία στις διακοπές του στην Τουρκία, όπου δέχθηκε απρόσμενη «επίσκεψη» από ένα πολύ μεγάλο χταπόδι.
  • Την ώρα που το παιδί απολάμβανε το μπάνιο του στη θάλασσα, το θαλάσσιο πλάσμα όρμησε ξαφνικά και «κόλλησε» σφιχτά πάνω στο σώμα του.
  • Όταν τελικά τα κατάφεραν, τα έντονα σημάδια από τις βεντούζες ήταν ορατά στο δέρμα του παιδιού, το οποίο χρειάστηκε να λάβει άμεσα ιατρική φροντίδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Tρομακτική όσο και ιδιαίτερα οδυνηρή ήταν η εμπειρία που βίωσε ένα ανήλικο αγόρι από τη Ρωσία στις διακοπές του στην Τουρκία, όπου δέχθηκε απρόσμενη “επίσκεψη” από ένα πολύ μεγάλο χταπόδι.

Την ώρα που το παιδί απολάμβανε το μπάνιο του στη θάλασσα, το θαλάσσιο πλάσμα όρμησε ξαφνικά και «κόλλησε» σφιχτά πάνω στο σώμα του.

Σε βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό, φαίνονται οι δραματικές και απεγνωσμένες προσπάθειες όσων ήταν παρόντες να αποσπάσουν το χταπόδι από τον μικρό.

Όταν τελικά τα κατάφεραν, τα έντονα σημάδια από τις βεντούζες ήταν ορατά στο δέρμα του παιδιού, το οποίο χρειάστηκε να λάβει άμεσα ιατρική φροντίδα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ