Ισπανία: Ποδοσφαιριστής σώζει τη ζωή φιλάθλου στις εξέδρες – Το σπριντ και η ανθρώπινη αλυσίδα – ΒΙΝΤΕΟ

Λέγεται Άντι Εσκουδέρο και παίζει ποδόσφαιρο στην Ισπανία. Δεν είναι ευρέως γνωστός καθώς αν και ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν έπαιξε ποτέ στην πρώτη ομάδα. Αγωνίζεται στη Γ’ Εθνική (Primera Federation) με την ομάδα της Χέρκουλες του Αλικάντε.

Το μεσημέρι του Σαββάτου η τοπική ομάδα υποδέχθηκε την Ρεάλ Χαέν για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ξαφνικά, κατά τη διάρκεια του 2ου ημιχρόνου ένας οπαδός των γηπεδούχων αισθάνθηκε αδιαθεσία και σχεδόν όλοι άρχισαν να ζητούν τη βοήθεια του ιατρικού προσωπικού του γηπέδου.

Αμέσως μία από τους γιατρούς άρχισε να τρέχει προς την συγκεκριμένη εξέδρα κουβαλώντας την τσάντα της (που είχε μέσα και απινιδωτή). Ο Εσκουδέρο αντιλαμβάνεται τη δυσκολία της να προσεγγίσει το σημείο, λόγω του βάρους της τσάντας. Αμέσως τρέχει προς το μέρος της, παίρνει το σακίδιο με τον ιατρικό εξοπλισμό και κάνει σπριντ προς τις κερκίδες όπου βρισκόταν ο φίλαθλος.

Αμέσως φτιάχνεται μία ανθρώπινη αλυσίδα και χέρι – χέρι ο εξοπλισμός φτάνει εκεί που έπρεπε, ενώ συγχρόνως η γιατρός, απαλλαγμένη από το βάρος, φτάνει πιο γρήγορα για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Η ταχύτητα αντίδρασης και η ανθρωπιά του ήταν αξιοθαύμαστες, με τον κόσμο που βρισκόταν στο στάδιο «José Rico Pérez» να τον καταχειροκροτούν για την πράξη του.