Λέων για Μαζωνάκη: «Η πλασμαφαίρεση μαζί με τις αναισθητικές ουσίες, επιδεινώνουν την ισχαιμία και σε οδηγούν στον θάνατο»

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, το καρδιολογικό πρόβλημα που φέρεται να αντιμετώπιζε ο τραγουδιστής και τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ανέλυσε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο ιατροδικαστής αναφέρθηκε στις πρώτες εκτιμήσεις για οξύ καρδιολογικό πρόβλημα, το οποίο, όπως είπε, φαίνεται να προϋπήρχε της πλασμαφαίρεσης. Παράλληλα, εξήγησε τη σημασία του προεγχειρητικού και αναισθησιολογικού ελέγχου, ενώ στάθηκε στη χορήγηση αναισθητικών ουσιών και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που αναμένονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Είναι ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και, μάλιστα, φαίνεται, τουλάχιστον με τις πρώτες εκτιμήσεις που άκουσα κι εγώ, ότι προϋπήρχε. Δηλαδή, ο Μαζωνάκης πήγε με αυτό το πρόβλημα εκεί. Αν είχε γίνει πράγματι ο ορθός προεγχειρητικός και αναισθησιολογικός έλεγχος, θα παραπεμπόταν άμεσα σε ειδικό καρδιολόγο ή σε νοσηλευτική μονάδα», ανέφερε ο Γρηγόρης Λέων.

Για τη δυνατότητα αντιμετώπισης ενός τέτοιου καρδιολογικού προβλήματος, σημείωσε ότι η έγκαιρη διάγνωσή του θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετική ιατρική διαχείριση. «Ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα αυτού του είδους για τους καρδιολόγους είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται και, φυσικά, ο ασθενής μπορεί να σωθεί», είπε.

Αναφερόμενος στον έλεγχο που προηγείται μιας τέτοιας ιατρικής πράξης, τόνισε: «Θα φαινόταν και, με βεβαιότητα, επίσης δεν θα έμπαινε ο ασθενής στην πλασμαφαίρεση».

Η χορήγηση προποφόλης και μιδαζολάμης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γρηγόρης Λέων στη χρήση προποφόλης και μιδαζολάμης, επισημαίνοντας ότι η χορήγηση ουσιών στο πλαίσιο αναισθησίας απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς.

«Καταρχάς, ήταν επικίνδυνο το γεγονός ότι γινόταν μια τέτοια πράξη αναισθησίας από μη ειδικούς, από μη αναισθησιολόγους. Ένα δεύτερο είναι ότι γινόταν χωρίς τα κατάλληλα μέσα. Ο αναισθησιολόγος έχει οπωσδήποτε μόνιτορ», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένες ουσίες επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και τη λειτουργία της αναπνοής, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συνεχή παρακολούθηση τόσο της καρδιακής όσο και της αναπνευστικής λειτουργίας.

«Αυτές οι ουσίες, σας θυμίζω, επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, επηρεάζουν ακόμη και το κέντρο της αναπνοής και, ουσιαστικά, πρέπει να έχουμε συνεχώς τον ασθενή, να το πω απλά, “καλωδιωμένο”, έτσι ώστε να παρακολουθούμε και την καρδιακή του λειτουργία και την αναπνευστική λειτουργία. Οποιαδήποτε πράξη γίνεται εκτός αυτού του πρωτοκόλλου, προφανώς και είναι μια επικίνδυνη, για να μην τη χαρακτηρίσω αλλιώς, πράξη», είπε.

Για το ενδεχόμενο να βρισκόταν σε εξέλιξη έμφραγμα κατά τον χρόνο της πλασμαφαίρεσης, ο ιατροδικαστής υποστήριξε ότι ο συνδυασμός της διαδικασίας με τις αναισθητικές ουσίες θα μπορούσε να επιβαρύνει την ισχαιμία.

«Εάν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εν εξελίξει έμφραγμα, πηγαίνει και, αντί να τον πάνε στο νοσοκομείο, ουσιαστικά τον οδηγούν στην πλασμαφαίρεση, σαν να οδηγούν έναν άνθρωπο στον θάνατο, γιατί η πλασμαφαίρεση μαζί με τις αναισθητικές ουσίες ουσιαστικά επιδεινώνουν την ισχαιμία και τελικά τον οδηγούν στον θάνατο», ανέφερε.

Ο Γρηγόρης Λέων αναφέρθηκε επίσης στην αφυδάτωση, η οποία φέρεται να είχε προηγηθεί έπειτα από άλλη θεραπεία την προηγούμενη ημέρα, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ακόμη μία παράμετρο που πρέπει να διερευνηθεί.

«Είναι άλλος ένας παράγοντας ο οποίος προφανώς και θα πρέπει να ελεγχθεί», είπε.

Τι αναμένεται να δείξουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις

Καθοριστικής σημασίας για την αποσαφήνιση των συνθηκών θανάτου χαρακτήρισε την ολοκλήρωση των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Όπως τόνισε, πρέπει να διαπιστωθεί επισήμως ποιες ουσίες χορηγήθηκαν, αλλά και αν χρησιμοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα αντίδοτα στις περιπτώσεις όπου αυτά υπάρχουν.

«Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να βγουν επίσημα οι τοξικολογικές εξετάσεις, να επιβεβαιωθεί όντως τι έχει γίνει, να δούμε ποιες ουσίες χορηγήθηκαν, αλλά και τι δεν χορηγήθηκε. Γιατί κάποιες από αυτές έχουν αντίδοτο και πρέπει να δούμε αν χορηγήθηκε το αντίδοτο», τόνισε.

Τα ιστολογικά ευρήματα, όπως εξήγησε, αναμένεται να προσδιορίσουν εάν υπήρξε ισχαιμία, αλλά και το χρονικό σημείο κατά το οποίο εκδηλώθηκε.

«Θα πρέπει να δούμε μετά τις ιστολογικές εξετάσεις, να δούμε εάν υπήρξε όντως η ισχαιμία και σε ποια χρονική στιγμή εμφανίστηκε. Εκεί, προφανώς, θα αποδοθούν ευθύνες και είναι βέβαιο ότι θα είναι περισσότερες από μία», είπε.

Ο ιατροδικαστής εκτίμησε, τέλος, ότι η ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων θα επιτρέψει την περαιτέρω διερεύνηση πράξεων και παραλείψεων που ενδέχεται να συνδέονται με τον μηχανισμό θανάτου.

«Προσωπικά είμαι βέβαιος ότι, μόλις ολοκληρωθούν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, θα ανοίξει μια τεράστια βεντάλια ευθυνών, παραλείψεων και πράξεων που έχουν συσχετιστεί με τον μηχανισμό θανάτου και οδήγησαν στον θάνατο», κατέληξε.