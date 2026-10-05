Μολδαβία: Βλήμα από ρωσική επίθεση έπληξε συνοριακό πέρασμα με την Ουκρανία – Τραυματίστηκε συνοριοφύλακας

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Βλήμα που εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία έπληξε το πρωί της Δευτέρας συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ουκρανίας και Μολδαβίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας Μολδαβός συνοριοφύλακας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πέρασμα μεταξύ Mayaky-Udobne, στην ουκρανική πλευρά, και Palanca, στη Μολδαβία, σύμφωνα με τη Συνοριακή Αστυνομία της χώρας, σύμφωνα με το TVP.

Το βλήμα αναπήδησε και χτύπησε λεωφορείο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, περίπου στις 09:38 τοπική ώρα, ένα βλήμα έπεσε κοντά στο συνοριακό σημείο ελέγχου της Palanca και, αφού χτύπησε στο έδαφος, αναπήδησε και προσέκρουσε σε μικρό λεωφορείο που ήταν σταθμευμένο κοντά στην μπάρα εισόδου. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ένας Μολδαβός συνοριοφύλακας.

Το συνοριακό πέρασμα έκλεισε προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, ενώ οι αρχές συνέστησαν στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Δύο ημέρες μετά τις εκρήξεις ρωσικών όπλων στη Μολδαβία

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε μόλις δύο ημέρες αφότου, σύμφωνα με την πρόεδρο της Μολδαβίας Μάγια Σάντου, πέντε «ρωσικά όπλα αεροπορικής επίθεσης», μεταξύ των οποίων πύραυλοι Banderol και drones, εξερράγησαν στο έδαφος της χώρας.

Η Σάντου είχε δηλώσει ότι «η Μόσχα θέτει σε κίνδυνο ζωές σε ολόκληρη την Ευρώπη και πρέπει να σταματήσει».

«Σοβαρός κίνδυνος για τον πληθυσμό»

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας Βασίλε Τόφαν δήλωσε, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, ότι το περιβάλλον ασφαλείας γύρω από τη χώρα έχει επιδεινωθεί. «Τα ρωσικά drones και οι πύραυλοι αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τον πληθυσμό και τις υποδομές μας», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η Κάγια Κάλας υποστήριξε ότι η Ρωσία επιχειρεί να «δημιουργήσει φόβο και να παραλύσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων», χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «εντελώς απαράδεκτη».