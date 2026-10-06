Φωτιά σε εργοστάσιο βάμβακος στα Τρίκαλα: Στις φλόγες παραδόθηκαν 6 αποθήκες – Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις

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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής υπήρξε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/10) στα Τρίκαλα, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εργοστασίου βάμβακος έξω από τον Γλίνος, επί της οδού Καρδίτσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς στις εγκαταστάσεις υπήρχαν μεγάλες ποσότητες βαμβακιού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, trikalavoice.gr, στις φλόγες έχουν παραδοθεί έξι αποθήκες με βαμβάκι, με την επιχείρηση κατάσβεσης να είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της φύσης του υλικού και του αυξημένου κινδύνου αναζωπυρώσεων.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και οχήματα της Πυροσβεστικής, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και, κυρίως, να εμποδίσουν την επέκταση της φωτιάς σε άλλες εγκαταστάσεις. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, δεν υπάρχουν φλόγες στις εγκαταστάσεις παρά μόνο καπνοί. Οι πυροσβέστες όμως, βρίσκονται σε επιφυλακή, προκειμένου να μην υπάρξουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Οι φλόγες ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση και προκάλεσαν αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, τα οποία θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής.

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