Φωτιά σε εργοστάσιο βάμβακος στα Τρίκαλα: Στις φλόγες παραδόθηκαν 6 αποθήκες – Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/10) σε εγκαταστάσεις εργοστασίου βάμβακος έξω από τον Γλίνος Τρικάλων, με αποτέλεσμα να παραδοθούν στις φλόγες έξι αποθήκες με βαμβάκι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες λόγω της φύσης του υλικού και παραμένοντας σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται.

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Τρίκαλα- φωτιά- εργοστάσιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής υπήρξε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/10) στα Τρίκαλα, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εργοστασίου βάμβακος. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.
  • Στις φλόγες παραδόθηκαν έξι αποθήκες με βαμβάκι, με την επιχείρηση κατάσβεσης να είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της φύσης του υλικού και του αυξημένου κινδύνου αναζωπυρώσεων.
  • Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν φλόγες στις εγκαταστάσεις παρά μόνο καπνοί, ενώ οι πυροσβέστες παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει γνωστά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής υπήρξε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/10) στα Τρίκαλα, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εργοστασίου βάμβακος έξω από τον Γλίνος, επί της οδού Καρδίτσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς στις εγκαταστάσεις υπήρχαν μεγάλες ποσότητες βαμβακιού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, trikalavoice.gr, στις φλόγες έχουν παραδοθεί έξι αποθήκες με βαμβάκι, με την επιχείρηση κατάσβεσης να είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της φύσης του υλικού και του αυξημένου κινδύνου αναζωπυρώσεων.

Τρίκαλα- φωτιά- εργοστάσιο

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και οχήματα της Πυροσβεστικής, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και, κυρίως, να εμποδίσουν την επέκταση της φωτιάς σε άλλες εγκαταστάσεις. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, δεν υπάρχουν φλόγες στις εγκαταστάσεις παρά μόνο καπνοί. Οι πυροσβέστες όμως, βρίσκονται σε επιφυλακή, προκειμένου να μην υπάρξουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Οι φλόγες ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση και προκάλεσαν αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, τα οποία θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής.

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