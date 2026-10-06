Με «βαριά« ατζέντα στην Αθήνα σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο: Τι μεταφέρει στις βαλίτσες του – Οι συμβολισμοί, τα ραντεβού και οι συμφωνίες – Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα σήμερα το απόγευμα (6/10) συμπίπτει με μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, με τα μέτωπα της Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να παραμένουν ανοιχτά.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο συνεχούς βελτίωσης και εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως ο Μάρκο Ρούμπιο, σε μια από τις σπάνιες στιγμές που φεύγει από τις ΗΠΑ, «σπάει» την παράδοση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και δεν συνδέει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία.

Η κίνηση αυτή δείχνει τον αυτόνομο ρόλο που έχουν ελληνοαμερικανικές σχέσεις μακριά από το ελληνοτουρκικό πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν σταθερά το σχήμα 3+1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ, ενώ έχουν εκδηλώσει τη στήριξή τους σε όλα τα έργα διασυνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ατζέντα της επίσκεψης

Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο 6ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση στις 09:00 στο Υπουργείο Εξωτερικών και μισή ώρα αργότερα θα προχωρήσουν σε δηλώσεις προς τον Τύπο. Στις 10:00 θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου.

Ο κ. Ρούμπιο θα κάνει τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του κτιρίου της αμερικανικής πρεσβείας και κατόπιν θα εκφωνήσει ομιλία στην Πνύκα

Στη συνέχεια, το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας.

Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων, άμυνας και ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των δύο λαών.

Οι συμφωνίες

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας.

Ειδικότερα, θα ανανεωθεί το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ.

Παράλληλα, Ελλάδα και ΗΠΑ θα υπογράψουν Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Θα υπογραφεί επίσης Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978. Στόχος είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και η διεξαγωγή του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου αποτυπώνουν το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και τη βούληση των δύο πλευρών να διευρύνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους.

Στην Αθήνα αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία και στη χρονική συγκυρία της επίσκεψης, με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ρούμπιο: Η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, λίγο πριν αναχωρήσει από τη βάση Σεν Άντριου στο Μέριλαντ για τη μίνι περιοδεία του στην Ευρώπη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να την επισκεφτούμε», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Φρούριο» το κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη Ρούμπιο – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας, ενόψει της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και των συγκεντρώσεων και πορειών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη, έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8-10-2026, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κορύφωση καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.

Συγκεκριμένα:

Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.

Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Επίσης από την ΕΛ.ΑΣ., συστήνεται στους οδηγούς:

Να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο Κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.

Να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς.

«Οι οδηγοί που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία των οδηγών προς αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πού απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 6 το πρωί Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Η.Π.Α. στην Αθήνα.

Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Όπως σημειώνεται στην αστυνομική ανακοίνωση, «η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων».

«Φρούριο» η Αθήνα

Παράλληλα, θα ληφθούν αυστηρά μέτρα αστυνόμευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή και η ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου, με ασφάλεια.

Στα μέτρα θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες όπως Μέτρα Τάξης, Αστυνομία Αθηνών, Ασφάλεια, Τροχαία, ενώ θα επιστρατευτούν ακόμη και drones που θα επιβλέπουν από αέρος.

Την ίδια ώρα, όπως τονίζουν ανώτατοι αξιωματικοί, για να μην ταλαιπωρηθούν πολύ οι πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του Μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο, ενώ ο σταθμός του Ευαγγελισμού να μην κλείσει καθόλου, λόγω του Νοσοκομείου.