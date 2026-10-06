Καιρός: Ηλιοφάνεια και ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο – Σε ποιες περιοχές θα φτάσει η θερμοκρασία τους 27 βαθμούς

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 23 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλία θα φτάσει τους 27 βαθμούς, όπως και στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 26 βαθμούς.

Στα νησιά του Ιονίου οι θερμοκρασίες θα κινηθούν μεταξύ 13 και 25 βαθμών, ενώ στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο από 12 έως 24 βαθμούς. Στις Κυκλάδες θα φτάσουν τους 23 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 23 και στην Κρήτη τους 24 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα είναι αρχικά μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και από το πρωί θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

ΑΘΗΝΑ

Καιρός: Ηλιοφάνεια.

Άνεμοι: Βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ, με ενίσχυση από το πρωί έως το απόγευμα στα 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26°C στο κέντρο της Αθήνας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Ηλιοφάνεια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί έως 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24°C στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Δυτική Μακεδονία: 2 έως 23°C

Μακεδονία – Θράκη: 6 έως 26°C

Θεσσαλία: 9 έως 27°C

Ήπειρος: 7 έως 26°C

Στερεά Ελλάδα – Πελοπόννησος: 8 έως 27°C

Ιόνιο: 13 έως 25°C

Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο: 12 έως 24°C

Κυκλάδες: 16 έως 23°C

Δωδεκάνησα: 19 έως 23°C

Κρήτη: 13 έως 24°C